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Πτώση στις ασιατικές αγορές: Η μεταβλητότητα του πετρελαίου και οι κινήσεις Τραμπ «ταρακουνούν» τα χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια
10:06 - 31 Μαρ 2026

Πτώση στις ασιατικές αγορές: Η μεταβλητότητα του πετρελαίου και οι κινήσεις Τραμπ «ταρακουνούν» τα χρηματιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν κυρίως πτωτικά την Τρίτη 31/3, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να αποφύγει μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate) ενισχύονται οριακά κατά 0,03% στα 102,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει άνοδο 0,3% στα 113,2 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε διαγράψει απώλειες.

Όπως αναφέρεται, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτιμούν ότι μια επιχείρηση για την επαναλειτουργία του κρίσιμου αυτού θαλάσσιου περάσματος θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση πέρα από τον αρχικό χρονικό ορίζοντα των έξι εβδομάδων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να αναγκαστεί να υποχωρήσει προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας και κατ’ επέκταση τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σε επίπεδο αγορών, ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 4,26%, ενώ ο Kosdaq κατέγραψε απώλειες σχεδόν 5%. Το γουόν αποδυναμώθηκε έναντι του δολαρίου, πλησιάζοντας σε χαμηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2009.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,58%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε άνοδο 1,26%.

Αντίθετα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε μικρή άνοδο 0,25%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,3%. Ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 και ο Sensex κατέγραψαν απώλειες άνω του 2%.

Στη Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,39%, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,73%. Ο Dow Jones κατέγραψε οριακά κέρδη 0,11%.

Οι αγορές υποχώρησαν παρά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν υπό έλεγχο και δεν απαιτείται άμεση αύξηση επιτοκίων.

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ κινήθηκαν ανοδικά, με τα futures του S&P 500 να ενισχύονται κατά 0,3%, του Nasdaq 100 κατά 0,2% και του Dow Jones κατά 0,4%.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 10:08
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