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ΜΙΔΑ: Σε λειτουργία τον Απρίλιο το νέο μητρώο ακινήτων - Οι αλλαγές για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
Ακίνητα
09:12 - 31 Μαρ 2026

ΜΙΔΑ: Σε λειτουργία τον Απρίλιο το νέο μητρώο ακινήτων - Οι αλλαγές για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Γιώργος Αλεξάκης
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Το οικονομικό επιτελείο προχωρά στη συνολική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας περίπου 7 εκατομμυρίων πολιτών, μέσω του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα στοχεύει να οργανώσει το μέχρι σήμερα κατακερματισμένο σύστημα δηλώσεων και κρατικών αρχείων, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο σημείο όλα τα βασικά στοιχεία για την ιδιοκτησία και τη χρήση κάθε ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση των αγοραπωλησιών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων για φαινόμενα όπως τα αδήλωτα ενοίκια, τα μη δηλωμένα τετραγωνικά, οι ασαφείς ιδιοκτησίες και οι κρυφές μορφές εκμετάλλευσης.

Για κάθε ακίνητο που θα καταχωρίζεται στο ΜΙΔΑ, με βάση το πλαίσιο, θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία όπως: το είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικός χώρος κ.ά.), η επιφάνεια, η τοποθεσία, ο όροφος, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι ημιτελές, καθώς και αν είναι κενό, μισθωμένο ή παραχωρημένο δωρεάν. Επιπλέον, θα καταγράφονται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), οι οποίοι θα ενοποιηθούν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους όπως θα αποτυπωθούν στο σύστημα και να προχωρήσουν σε διορθώσεις όπου απαιτείται.

Για πρώτη φορά, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει επίσης να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους, επιλέγοντας μεταξύ των εξής κατηγοριών:

  • Ιδιοκατοίκηση: Δήλωση κύριας κατοικίας, καθώς και τυχόν δευτερεύουσας ή εξοχικής.
  • Ιδιοχρησιμοποίηση: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές ανάγκες, όπως γραφεία ή καταστήματα.
  • Δωρεάν παραχώρηση: Ακίνητα που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα σε συγγενείς ή τρίτους. Η παραχώρηση κατοικίας έως 200 τ.μ. σε γονείς ή παιδιά είναι αφορολόγητη, ενώ για μεγαλύτερη επιφάνεια επιβάλλεται φόρος, υπολογιζόμενος με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας.
  • Μίσθωση: Ακίνητα που εκμισθώνονται είτε με μακροχρόνια είτε με βραχυχρόνια μίσθωση.
  • Κενά ακίνητα: Για πρώτη φορά θα υπάρξει πλήρης καταγραφή των κενών κατοικιών, με στόχο την καλύτερη εικόνα της αγοράς και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Θα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις με στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας· ακίνητα που δηλώνονται ως κενά αλλά εμφανίζουν κατανάλωση θα ελέγχονται και ενδέχεται να επιφέρουν κυρώσεις.
  • Παραχωρημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης: Ακίνητα των οποίων η εκμετάλλευση έχει μεταβιβαστεί σε τρίτους.
  • Ακίνητα με leasing: Κυρίως επαγγελματικοί χώροι που αποκτώνται μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Τι ισχύει για τους ενοικιαστές

Σε επόμενο στάδιο, πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν και οι ενοικιαστές, ώστε να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών. Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται τα αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια.

Ήδη, από ελέγχους στο πλαίσιο επιδότησης ενοικίου, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις με εξαιρετικά χαμηλά δηλωμένα μισθώματα. Από περίπου 900.000 δικαιούχους, σχεδόν 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ μηνιαίως — ποσά που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται μη ρεαλιστικά. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έχουν ήδη επισημανθεί και αναμένονται στοχευμένοι έλεγχοι.



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