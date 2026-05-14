Ανάπτυξη 0,6% για τη βρετανική οικονομία, αλλά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σκιάζει τις προοπτικές
09:57 - 14 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η αρμόδια σταστική αρχή την Πέμπτη (14/5), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και σηματοδοτώντας επιτάχυνση σε σχέση με την αναθεωρημένη αύξηση 0,2% του προηγούμενου τριμήνου.

Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του τομέα υπηρεσιών, ενώ μικρή αύξηση κατέγραψε και η βιομηχανική παραγωγή. Ο κατασκευαστικός κλάδος επέστρεψε επίσης σε θετικό έδαφος, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχαν σημειωθεί στα τέλη του 2025.

Η διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της ONS, Liz McKeown, ανέφερε ότι η ανάπτυξη ενισχύθηκε σημαντικά στις αρχές του έτους, με ευρεία συμμετοχή των υπηρεσιών στην άνοδο του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,3% μόνο τον Μάρτιο.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα θετικά στοιχεία αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα πριν από την κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος μεταξύ Iran και United States έχει προκαλέσει σοβαρές πιέσεις στις διεθνείς ενεργειακές αλυσίδες, λόγω της ουσιαστικής διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για τη Βρετανία, που αποτελεί καθαρό εισαγωγέα ενέργειας, η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών καταναλωτή, κυρίως λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων. Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προειδοποιήσει ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος.

Ο οικονομολόγος Fergus Jimenez-England, σημείωσε ότι η ισχυρή επίδοση του πρώτου τριμήνου αποτελεί «παλαιά είδηση», καθώς ήδη διαφαίνονται σημάδια επιβράδυνσης. Όπως ανέφερε, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει δεχθεί πλήγμα, οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής αυξάνονται και οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας μειώνονται.

Το οικονομικό σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω από την πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά τις βαριές απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Περισσότεροι από 90 βουλευτές φέρονται να ζητούν την παραίτησή του, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς υποστήριξε πάντως ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως η κυβέρνηση ακολουθεί «το σωστό οικονομικό σχέδιο», τονίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της βρετανικής οικονομίας.

