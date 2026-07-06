ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού
Σχόλια Αγοράς
08:01 - 06 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν νομίζω ότι υπάρχει επενδυτής που ασχολείται με την ελληνική αγορά που θα μπορούσε να περιμένει καλύτερο ξεκίνημα 2ου εξαμήνου από αυτό του προηγούμενου τριημέρου (ΓΔ +3,1%) και μάλιστα όταν τα κέρδη του 1ου εξαμήνου πρόσθεσαν στα χαρτοφυλάκια άλλο ένα +16%, φτάνοντας σωρευτικά στο +19,6%.

Ακόμα όμως πιο σημαντικό και από τα συνεχή κέρδη που προσφέρει τα τελευταία πολλά χρόνια (6 συναπτά) το Euronext Athens είναι η μεγάλη άνεση με την οποία πετυχαίνει να καλύψει τις πολλές και υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων ΑΜΚ, με το ποσό έως και την προηγούμενη εβδομάδα να προσεγγίζει τα 6 δισ. τα οποία εντός Ιουλίου μετά και τις ΑΜΚ των ΕΛΧΑ & AKTOR θα φτάσουν τα 7 δισ., σηματοδοτώντας νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων.

Εξίσου ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, όλες οι μετοχές που ολοκληρώνουν ΑΜΚ συνεχίζουν να καταγράφουν κέρδη για τους επενδυτές που τις εμπιστεύτηκαν δημιουργώντας μια ‘νέα αγορά’ μετοχών για επενδυτές που στοχοποιούν εταιρίες πριν εκκινήσουν αντίστοιχες διαδικασίες.

Στα παραπάνω εννοείται ότι πρωταρχικό ρόλο παίζουν τα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια αλλά και η αξιοπιστία των διοικήσεων και των βασικών μετόχων, όπως και η συνεχιζόμενη βελτίωση στα αποτελέσματα που δημοσιεύονται με το Α τρίμηνο του 2026 να δίνει την απαραίτητη ώθηση στα κέρδη/μετοχή (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 18 από τις 25 μετοχές του FTSE που δημοσίευσαν μεγέθη τριμήνου παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά 9%, ebitda κατά +17% και κερδών κατά +18%).

Για να επανέρθουμε στα της αγοράς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι – όπως πάντα – η εικόνα δεν είναι ενιαία ούτε γραμμική εφόσον παρατηρούνται σοβαρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κεφαλαιοποιήσεων (ενδεικτικά απόδοση ytd FTSE +20% & FTSEM +13%) αλλά πολύ περισσότερο και μεταξύ εταιριών του ίδιου δείκτη με κλασικότερα παραδείγματα τις υπεραποδόσεις πχ. σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΒΙΟ (>60%) και τις αντίστοιχες αρνητικές αποδόσεις σε σειρά μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η προηγούμενη εβδομάδα πάντως ήταν η πρώτη με εκτεταμένο rotation μεταξύ τίτλων υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τον τζίρο να επιμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (μέσο όρο έτους στα 340 εκ.).

Με τον γεωπολιτικό κίνδυνο να απομακρύνεται (;) , οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στο μέτωπο των επιτοκίων σε ΕΚΤ και Fed ενώ παράλληλα δείχνουν σχετική εξάρτηση από τα πεπραγμένα στον κρίσιμο κλάδο της τεχνολογίας ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην Ασία.

Εβδομάδα ΓΣ η τρέχουσα για σειρά εταιριών (ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΚΡΙ, AKTOR), αλλά και προεργασίας όπως ήδη αναφέραμε και των ανακοινωμένων ΑΜΚ από ΕΛΧΑ (250 εκ.) και AKTOR (650 εκ.).

Αν θα έπρεπε να εστιάσουμε σε ένα σημείο προβληματισμού – που ίσως έχει να κάνει και με την κάλυψη που έχουν αρκετές εισηγμένες – αυτό θα αφορούσε στις μέσες τιμές στόχους όπως καταγράφονται από εγχώριους και ξένους οίκους (τουλάχιστον για τις 25 μετοχές του FTSE) όπου πλέον υπάρχουν αρκετές (10 από τις 25) όπου η τρέχουσα τιμή βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα και οι προσδοκίες προφανώς χαμηλότερα.

Σε τεχνικό επίπεδο η διάσπαση – έστω και οριακή – της μηνιαίας αντίστασης (pivot points) των 2530 άνοιξε τον δρόμο για την ετήσια αντίσταση των 2570, σημείο που είναι πιθανό να δοκιμάσει η αγορά από την τρέχουσα εβδομάδα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα» παρά τις αυξημένες προβλέψεις στα εταιρικά κέρδη
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα» παρά τις αυξημένες προβλέψεις στα εταιρικά κέρδη

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς
Ανακοινώσεις

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/07/2026 - 08:41

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Φορολογία
06/07/2026 - 08:23

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

Ειδήσεις
06/07/2026 - 08:09

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο έπληξε πολυκατοικίες - Εννέα νεκροί

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 08:01

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

Εργασιακά
06/07/2026 - 07:45

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 00:10

Θύελλα στο Μουντιάλ: «Σβήστηκε» κόκκινη κάρτα επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση του Τραμπ!

Ειδήσεις
05/07/2026 - 22:05

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν προσάρτηση στο Ισραήλ

Magazino
05/07/2026 - 21:37

Ελεάνα Ανδρεούδη: Κάθε καλλιτέχνης όταν ανεβαίνει στη σκηνή οφείλει να αισθάνεται σταρ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 21:11

Τρεις γιοι του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, εμφανίστηκαν στην κηδεία – όχι όμως ο διάδοχός του

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
05/07/2026 - 21:07

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

Πολιτική
05/07/2026 - 20:52

Μαρινάκης κατά Σαμαρά: Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης

Ειδήσεις
05/07/2026 - 19:40

«Χείρα βοηθείας» Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία - Τι συζήτησαν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 19:30

Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ ξόδεψαν από 2.500 έως 150.000 δολάρια για να δουν αγώνες

Πολιτική
05/07/2026 - 19:11

ΠΑΣΟΚ Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί - Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κ. Ντόκο άμεσα

Magazino
05/07/2026 - 18:59

Τζον Γκλιζ (Monty Python): Δεν θα μπορούσα να επιβιώσω σήμερα ως κωμικός

Magazino
05/07/2026 - 18:45

Πού θα βγεις μετά το θερινό; 5 προτάσεις

Magazino
05/07/2026 - 18:33

Κρίση του παιδιού σε δημόσιο χώρο: 5 έξυπνες κινήσεις για να διαχειριστείτε το χάος και τα βλέμματα

Ειδήσεις
05/07/2026 - 18:07

WSJ: Το ΝΑΤΟ έλυσε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά έχει δύο ακόμα εμπόδια να ξεπεράσει

Ειδήσεις
05/07/2026 - 17:00

Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη

Ειδήσεις
05/07/2026 - 16:38

F-35 στην Τουρκία: Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ

Τεχνολογία
05/07/2026 - 16:05

Ελληνας έφτιαξε drone… που θα σώζει ναυαγούς!

Εμπορεύματα
05/07/2026 - 14:46

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν

Ειδήσεις
05/07/2026 - 13:44

Με τον Τραμπ στο πλευρό του, ο Ερντογάν γίνεται πιο αυταρχικός στην Τουρκία και πιο ισχυρός στο ΝΑΤΟ

Ακίνητα
05/07/2026 - 13:33

Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων: Οχι στην Αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος!

Πολιτική
05/07/2026 - 11:58

Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη

Πολιτική
05/07/2026 - 10:59

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές

Πολιτική
05/07/2026 - 10:42

Μητσοτάκης: Οι επιχειρηματίες δεσμεύθηκαν ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/07/2026 - 10:28

Η αγορά μεταχειρισμένου δικύκλου: Τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος αγοραστής

Πολιτική
05/07/2026 - 10:00

Το ΠΑΣΟΚ αναζητά αντίδραση και restart

Magazino
05/07/2026 - 09:49

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ