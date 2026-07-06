Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

Δεν νομίζω ότι υπάρχει επενδυτής που ασχολείται με την ελληνική αγορά που θα μπορούσε να περιμένει καλύτερο ξεκίνημα 2ου εξαμήνου από αυτό του προηγούμενου τριημέρου (ΓΔ +3,1%) και μάλιστα όταν τα κέρδη του 1ου εξαμήνου πρόσθεσαν στα χαρτοφυλάκια άλλο ένα +16%, φτάνοντας σωρευτικά στο +19,6%.

Ακόμα όμως πιο σημαντικό και από τα συνεχή κέρδη που προσφέρει τα τελευταία πολλά χρόνια (6 συναπτά) το Euronext Athens είναι η μεγάλη άνεση με την οποία πετυχαίνει να καλύψει τις πολλές και υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων ΑΜΚ, με το ποσό έως και την προηγούμενη εβδομάδα να προσεγγίζει τα 6 δισ. τα οποία εντός Ιουλίου μετά και τις ΑΜΚ των ΕΛΧΑ & AKTOR θα φτάσουν τα 7 δισ., σηματοδοτώντας νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων.

Εξίσου ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, όλες οι μετοχές που ολοκληρώνουν ΑΜΚ συνεχίζουν να καταγράφουν κέρδη για τους επενδυτές που τις εμπιστεύτηκαν δημιουργώντας μια ‘νέα αγορά’ μετοχών για επενδυτές που στοχοποιούν εταιρίες πριν εκκινήσουν αντίστοιχες διαδικασίες.

Στα παραπάνω εννοείται ότι πρωταρχικό ρόλο παίζουν τα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια αλλά και η αξιοπιστία των διοικήσεων και των βασικών μετόχων, όπως και η συνεχιζόμενη βελτίωση στα αποτελέσματα που δημοσιεύονται με το Α τρίμηνο του 2026 να δίνει την απαραίτητη ώθηση στα κέρδη/μετοχή (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 18 από τις 25 μετοχές του FTSE που δημοσίευσαν μεγέθη τριμήνου παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά 9%, ebitda κατά +17% και κερδών κατά +18%).

Για να επανέρθουμε στα της αγοράς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι – όπως πάντα – η εικόνα δεν είναι ενιαία ούτε γραμμική εφόσον παρατηρούνται σοβαρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κεφαλαιοποιήσεων (ενδεικτικά απόδοση ytd FTSE +20% & FTSEM +13%) αλλά πολύ περισσότερο και μεταξύ εταιριών του ίδιου δείκτη με κλασικότερα παραδείγματα τις υπεραποδόσεις πχ. σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΒΙΟ (>60%) και τις αντίστοιχες αρνητικές αποδόσεις σε σειρά μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η προηγούμενη εβδομάδα πάντως ήταν η πρώτη με εκτεταμένο rotation μεταξύ τίτλων υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τον τζίρο να επιμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (μέσο όρο έτους στα 340 εκ.).

Με τον γεωπολιτικό κίνδυνο να απομακρύνεται (;) , οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στο μέτωπο των επιτοκίων σε ΕΚΤ και Fed ενώ παράλληλα δείχνουν σχετική εξάρτηση από τα πεπραγμένα στον κρίσιμο κλάδο της τεχνολογίας ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην Ασία.

Εβδομάδα ΓΣ η τρέχουσα για σειρά εταιριών (ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΚΡΙ, AKTOR), αλλά και προεργασίας όπως ήδη αναφέραμε και των ανακοινωμένων ΑΜΚ από ΕΛΧΑ (250 εκ.) και AKTOR (650 εκ.).

Αν θα έπρεπε να εστιάσουμε σε ένα σημείο προβληματισμού – που ίσως έχει να κάνει και με την κάλυψη που έχουν αρκετές εισηγμένες – αυτό θα αφορούσε στις μέσες τιμές στόχους όπως καταγράφονται από εγχώριους και ξένους οίκους (τουλάχιστον για τις 25 μετοχές του FTSE) όπου πλέον υπάρχουν αρκετές (10 από τις 25) όπου η τρέχουσα τιμή βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα και οι προσδοκίες προφανώς χαμηλότερα.

Σε τεχνικό επίπεδο η διάσπαση – έστω και οριακή – της μηνιαίας αντίστασης (pivot points) των 2530 άνοιξε τον δρόμο για την ετήσια αντίσταση των 2570, σημείο που είναι πιθανό να δοκιμάσει η αγορά από την τρέχουσα εβδομάδα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης