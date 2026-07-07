Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Γύρισμα και στον τραπεζικό κλάδο με τον ΔΤΡ -1,5% μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί, με ΕΥΡΩΒ -1,9%, ΠΕΙΡ -1,7%, ΕΤΕ -1,7% και ανοδικά μόνο την OPTIMA +0.4%, με την Alpha Finance να ανεβάζει σημαντικά τις τιμές στόχους (>30%) σε όλες τις τράπεζες που παρακολουθεί (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, BOCHGR). Πιέσεις και σε CENER -2,4%, MTLN -1,4% αλλά και σε ΜΟΗ -1,7%, AKTR -1.4%, CREDIA -1.2% και ΛΑΜΔΑ -1.7% που ανακοινώνει μεγέθη τριμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Από τις 4 μετοχές του FTSE με άνοδο, η καλύτερη εικόνα σε ΕΕΕ +2.2%, θετικό κλείσιμο και σε ΕΥΔΑΠ +0,8%, ΕΛΧΑ +0,4%.
Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ανοδικά η ΚΡΙ +3,8% σπάζοντας το πτωτικό σερί, υψηλότερες τιμές και σε ΟΛΘ +1,3%, ΠΛΑΘ +1,5%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ 0,7%, ΠΡΟΦ +0,6%, ενώ η μεγαλύτερη υποχώρηση παρατηρήθηκε σε ΣΑΡ -1,9%, ΑΔΜΗΕ -1,6%, ΙΝΤΚΑ -1,5%, ΛΑΒΙ -1,4%.
Με αρκετή προσφορά και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση κυρίως σε MOTO -2,8%, ΔΟΜΙΚ -0,7%, ΑΕΜ -1%.
Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές με ελαφρώς αρνητικά πρόσημα σε Dax & Stoxx 600 και θετικά σε Cac & IBEX, με την ελληνική αγορά να παραμένει πάντα στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων αλλά πλέον να απαιτούνται νέοι καταλύτες για την υπέρβαση και του τελευταίου τεχνικού εμποδίου.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης