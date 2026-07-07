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Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:31 - 07 Ιουλ 2026

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Όπως αναμενόταν η πρώτη απόπειρα διάσπασης της κρίσιμης ετήσιας αντίστασης των 2570 μονάδων δεν στέφθηκε από επιτυχία, με τον ΓΔ να αναρριχάται έως τις 2567 μονάδες και σταδιακά να χάνει δυναμική, κλείνοντας τελικά στις 2542 -0,72% με τον τζίρο σε υψηλότερα επίπεδα στα 366 εκατ. ευρώ.

Γύρισμα και στον τραπεζικό κλάδο με τον ΔΤΡ -1,5% μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί, με ΕΥΡΩΒ -1,9%, ΠΕΙΡ -1,7%, ΕΤΕ -1,7% και ανοδικά μόνο την OPTIMA +0.4%, με την Alpha Finance να ανεβάζει σημαντικά τις τιμές στόχους (>30%) σε όλες τις τράπεζες που παρακολουθεί (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, BOCHGR). Πιέσεις και σε CENER -2,4%, MTLN -1,4% αλλά και σε ΜΟΗ -1,7%, AKTR -1.4%, CREDIA -1.2% και ΛΑΜΔΑ -1.7% που ανακοινώνει μεγέθη τριμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Από τις 4 μετοχές του FTSE με άνοδο, η καλύτερη εικόνα σε ΕΕΕ +2.2%, θετικό κλείσιμο και σε ΕΥΔΑΠ +0,8%, ΕΛΧΑ +0,4%.

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ανοδικά η ΚΡΙ +3,8% σπάζοντας το πτωτικό σερί, υψηλότερες τιμές και σε ΟΛΘ +1,3%, ΠΛΑΘ +1,5%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ 0,7%, ΠΡΟΦ +0,6%, ενώ η μεγαλύτερη υποχώρηση παρατηρήθηκε σε ΣΑΡ -1,9%, ΑΔΜΗΕ -1,6%, ΙΝΤΚΑ -1,5%, ΛΑΒΙ -1,4%.

Με αρκετή προσφορά και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση κυρίως σε MOTO -2,8%, ΔΟΜΙΚ -0,7%, ΑΕΜ -1%.

Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές με ελαφρώς αρνητικά πρόσημα σε Dax & Stoxx 600 και θετικά σε Cac & IBEX, με την ελληνική αγορά να παραμένει πάντα στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων αλλά πλέον να απαιτούνται νέοι καταλύτες για την υπέρβαση και του τελευταίου τεχνικού εμποδίου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 17:52
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