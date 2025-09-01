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Στο «κόκκινο» τα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin παλεύει για τα $109.000 – Τα alts ακολουθούν στην πτώση
Νομίσματα
13:55 - 01 Σεπ 2025

Στο «κόκκινο» τα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin παλεύει για τα $109.000 – Τα alts ακολουθούν στην πτώση

Reporter.gr Newsroom
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Οι αρνητικές τιμές του Bitcoin έριξαν την αξία του σε 107.000 δολάρια πριν από λίγες ώρες, αλλά κατάφερε να αντιδράσει καλά και να ανακτήσει μέρος της δυναμικής του. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεται ακόμα σε «κόκκινο» έδαφος σε ημερήσιο επίπεδο. 

Η προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε αρνητικά για το κύριο κρυπτονόμισμα, καθώς έπεσε από πάνω από 115.000 δολάρια το βράδυ της Κυριακής (24/8) σε κάτω από 111.000 δολάρια το πρωί της Δευτέρας (25/8). Παρά μια σύντομη προσπάθεια ανάκαμψης στα 113.500 δολάρια, οι πτωτικές τάσεις συνέχισαν να ασκούν πίεση τις επόμενες ημέρες και το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 109.000 δολάρια στα μέσα της εβδομάδας.

Μια άλλη ανεπιτυχής ανάκαμψη έλαβε χώρα την Πέμπτη (28/8), αλλά η συνολική πτωτική δυναμική συνεχίστηκε και άσκησε ακόμη μεγαλύτερη πίεση πώλησης στο κρυπτονόμισμα. Ως αποτέλεσμα, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 108.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ακόμη χαμηλότερα, σε λίγο πάνω από 107.000 δολάρια τη Δευτέρα το πρωί. Αυτή ήταν η χαμηλότερη τιμή του από τις 4 Ιουλίου.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν το Bitcoin στην πτωτική πορεία την τελευταία εβδομάδα. Στα ημερήσια διαγράμματα, το κόκκινο εξακολουθεί να κυριαρχεί, αλλά με λιγότερο «οδυνηρό» τρόπο.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin ανέκαμψε από τα χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν νωρίς τη Δευτέρα (1/9) και διαπραγματεύεται στα 108.539,20 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 0,06%. Προς το παρόν, όμως, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin έχει υποχωρήσει στα 2,159 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων ανέρχεται σε 56,14% (στο CoinGecko).

Το Ethereum υποχωρεί κατά 1,26% και βρίσκεται στα 4,400.01 δολάρια το XRP διολισθαίνει κατά 1,35% στα 2.7827 δολάρια και το Solana σημειώνει απώλειες 2,22% και είναι στα 199,65 δολάρια.

Το Polkadot κινείται πτωτικά κατά 0,33% και διαμορφώνεται στα 3,7852 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 0,32% στα 0.8237 δολάρια και το Dogecoin αποδυναμώνεται κατά 0,45% και βρίσκεται στα 0.2160 δολάρια.

Τα TRX, SUI, LINK και XLM είναι ελαφρώς στο κόκκινο. Τα CRO και PI, που ήταν από τα λίγα altcoins που ήταν στο πράσινο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, είναι τώρα βαθιά στο κόκκινο. Το CRO υποχωρεί κατά 4,4%, ενώ το token του Pi Network έχει πέσει κατά πάνω από 9%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται στα 3,842 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 14:01
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