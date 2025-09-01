Δύο έργα κυκλικής οικονομίας χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε τις συμβάσεις χρηματοδότησης για τα στρατηγικά έργα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027».

Τα έργα αυτά στοχεύουν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων και περιλαμβάνουν:

«Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας» (CIRCLE) με προϋπολογισμό 1.987.896,42 ευρώ,

με προϋπολογισμό 1.987.896,42 ευρώ, «Εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της διαχείρισης απορριμμάτων σε αστικές περιοχές» (DIGITAL) με προϋπολογισμό 2.494.610,11 ευρώ.

Τα εν λόγω στρατηγικά έργα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του ειδικού στόχου για τη μετάβαση σε μια κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι δράσεις του έργου «Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας» (CIRCLE) επικεντρώνονται στη διαχείριση αποβλήτων αγροτικής και υδρόβιας προέλευσης και περιλαμβάνουν: τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Κυκλικής Οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία, την εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων στο Φιέρι και το Πόγραδετς (Αλβανία), καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε σχολεία και στους εμπλεκόμενους φορείς. Στο πλαίσιο της διαχείρισης αποβλήτων προβλέπεται επίσης η μετατροπή τους σε προϊόντα υψηλής αξίας για την τοπική οικονομία.

Οι δράσεις του έργου «Εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της διαχείρισης απορριμμάτων σε αστικές περιοχές» (DIGITAL) περιλαμβάνουν την αναβάθμιση και εγκατάσταση «έξυπνων» κάδων μέσω του συστήματος «Earn As You Throw», το οποίο χρησιμοποιεί κάδους εξοπλισμένους με αισθητήρες, μαγνητικές κάρτες και ζυγαριές ακριβείας για να ενθαρρύνει τους πολίτες να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα στην πηγή.

Τα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και τη μείωση των απορριμμάτων προς υγειονομική ταφή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για πάνω από 290.000 κατοίκους στις περιοχές Εορδαίας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων (Ελλάδα) – Μπερατίου και Χειμάρρας (Αλβανία), καθώς και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον πράσινο τομέα, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, οργανώσεων και πολιτών.