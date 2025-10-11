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Ιστορική επίσκεψη: Βόρεια Κορέα και Βιετνάμ υπογράφουν συμφωνίες συνεργασίας
Ειδήσεις
13:40 - 11 Οκτ 2025

Ιστορική επίσκεψη: Βόρεια Κορέα και Βιετνάμ υπογράφουν συμφωνίες συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ προχώρησαν στην υπογραφή σειράς συμφωνιών συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η διπλωματία και η υγεία, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ, KCNA.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συμφωνιών που υπεγράφησαν την Παρασκευή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ το επίσημο δελτίο τύπου περιορίστηκε στη γενική αναφορά στους τομείς συνεργασίας.

Η αντιπροσωπεία του Βιετνάμ που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα ηγήθηκε από τον Το Λαμ, ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του Κόμματος Εργατών της Βόρειας Κορέας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ηγέτη από το Βιετνάμ στη Βόρεια Κορέα μετά από περίπου δύο δεκαετίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των διμερών σχέσεων και την επιθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Βόρεια Κορέα παραμένει απομονωμένη διεθνώς, ενισχύοντας τη διπλωματική της παρουσία μέσω στενών συνεργασιών με επιλεγμένα κράτη της περιοχής.

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