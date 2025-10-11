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Το δημόσιο χρέος επιστρέφει στα επίπεδα του 2009: Πρόωρη αποπληρωμή δανείων για δημοσιονομική σταθερότητα
Οικονομία
13:59 - 11 Οκτ 2025

Το δημόσιο χρέος επιστρέφει στα επίπεδα του 2009: Πρόωρη αποπληρωμή δανείων για δημοσιονομική σταθερότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα προετοιμάζεται να φτάσει ξανά στα επίπεδα του δημόσιου χρέους του 2009, πριν από την κρίση της δεκαετίας του 2010, καθώς το 2026 το χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 359 δισ. ευρώ, ή 137,6% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μείωση κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με το 2025, όταν το χρέος βρισκόταν στο 147,8% του ΑΕΠ, την περίοδο που η χώρα έλαβε το πρώτο πακέτο διάσωσης.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η νέα πρόωρη αποπληρωμή ευρωπαϊκών δανείων του GLF, τα οποία έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο. Το Δεκέμβριο του 2025 αναμένεται η αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ, που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041. Πρόκειται για δάνεια του πρώτου μνημονίου, το οποίο συνιστά το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο του χρέους. Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί πρόωρες αποπληρωμές ύψους 7,935 δισ. ευρώ το 2024, 5,29 δισ. ευρώ το 2023 και 2,645 δισ. ευρώ το 2022.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποπληρωμή των διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, έως το 2031, ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών και τις ευνοϊκές συνθήκες στις διεθνείς αγορές, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα αξιοπιστίας και αυτονομίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ειδικοί του υπουργείου τονίζουν τα πολλαπλά οφέλη της πρόωρης αποπληρωμής:

  • Μείωση του κόστους των τόκων, περιορίζοντας τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους.
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας, καθώς οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης θα αναγνωρίσουν τη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χρέους.
  • Περιορισμός κινδύνων αναχρηματοδότησης, με μειωμένη έκθεση σε μελλοντικές διεθνείς αναταράξεις.
  • Δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, λόγω της μείωσης των δαπανών για τόκους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2035, ενώ το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2030 η Ελλάδα θα έχει χρέος στο 125% του ΑΕΠ, χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την πρόοδο στην εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

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