Ανάκαμψη του Bitcoin στη ζώνη των $112.500 - Εκτοξεύονται τα altcoins

Τις τελευταίες 24 ώρες, η τιμή του Bitcoin παρουσίασε μεταβλητότητα, με απόρριψη κοντά στα 116.000 δολάρια και ανάκαμψη από το επίπεδο στήριξης των 110.000 δολαρίων. Πολλά altcoins ανέκαμψαν μετά τη χθεσινή διόρθωση, με κορυφαία την εντυπωσιακή άνοδο του COAI, που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αρχή του «Uptober» ήταν θετική για το Bitcoin, φτάνοντας πάνω από τα 126.000 δολάρια, τιμή που αποτέλεσε και το τελευταίο ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, ακολούθησε μια απρόσμενη πτώση την προηγούμενη Παρασκευή (10/10), μετά την προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για δασμούς στην Κίνα.

Το Bitcoin κατρακύλησε από τα 122.000 στα 101.000 δολάρια σε ορισμένα χρηματιστήρια, προκαλώντας μαζικές απώλειες στους υπερβολικά μοχλευμένους επενδυτές. Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια traders υπέστησαν ζημίες, ενώ η συνολική αξία εκκαθαρίσεων 24 ωρών ξεπέρασε τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ όλων των εποχών.

Το Σάββατο (11/10) το Bitcoin ανέκαμψε πάνω από τα 110.000 δολάρια και τις επόμενες ημέρες έφτασε έως τα 116.000 δολάρια την Τρίτη (14/10) το πρωί. Ωστόσο, οι «αρκούδες» το οδήγησαν ξανά στα 110.000 δολάρια αργότερα την ίδια ημέρα.

Ημερήσιες τάσεις

Τώρα, το Bitcoin βρίσκεται στα 112.338,90 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 1,45%. Η κεφαλαιοποίησή του ανέβηκε στα 2,240 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins υποχώρησε στο 56,94% στο CoinGecko (CG).

Στο χώρο των altcoins, το COAI σημειώνει άνοδο 82%, διαπραγματευόμενο κοντά στα 16,80 δολάρια. Το ZEC εκτοξεύεται κατά 20% στα 275 δολάρια, ενώ το ASTER και το TAO ενισχύονται 10,5% και 5,4% αντίστοιχα. Ορισμένοι από τα μεγαλύτερα altcoins κινούνται, επίσης, ανοδικά: το XLM κατά 2,8% περίπου, ενώ το BCH γύρω στο 4%. Το HYPE ανεβαίνει πάνω από 6,4% και το XMR ενισχύεται κατά 6,5%.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 4,50% και βρίσκεται στα 4,123.34 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 2,43% στα 2.5012 δολάρια και το Solana κινείται ανοδικά κατά 5,01% και είναι στα 204,11 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 4,29% και διαμορφώνεται στα 3,2526 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 3,21% στα 0.6946 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 2,67% και βρίσκεται στα 0.2030 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ανέκαμψε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό χαμηλό, φτάνοντας στα 3,933 τρισεκατομμύρια δολάρια.