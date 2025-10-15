Eurostat: Μηνιαία πτώση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,2% τον Αύγουστο

Η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 1,2% τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο, αντιστρέφοντας την αναθεωρημένη άνοδο 0,5% του προηγούμενου μήνα και σημειώνοντας μικρότερη πτώση από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές (-1,6%), σύμφωνα με τη Eurostat.

Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,2%, μετά την αύξηση 1,7% τον Ιούλιο. Πτώση κατέγραψαν επίσης τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (-1,6% έναντι +1,2%), η ενέργεια (-0,6% έναντι -1,7%) και τα ενδιάμεσα αγαθά (-0,2% έναντι +0,5%).

Από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, η παραγωγή συρρικνώθηκε σημαντικά στη Γερμανία (-5,2% έναντι +1,5%), καθώς και στην Ιταλία (-2,4% έναντι +0,4%), στη Γαλλία (-0,7% έναντι -0,1%) και στην Ισπανία (-0,1% έναντι -0,5%), ενώ αντίθετα η Ολλανδία παρουσίασε άνοδο 2,3% μετά από μείωση 1,3% τον Ιούλιο. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε στο 1,1% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η βιομηχανική παραγωγή μαζεύτηκε κατά 4,5% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την μέτρηση της Eurostat.