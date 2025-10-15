Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στο Π. Φάληρο

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Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Μαρίνα Ζάγκα και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στην εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές».

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηχούς (Ηχούς 26).

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός: Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος

Στέφανος Ζερβούδης , Χειρουργός Μαστολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Montpellier–Nîmes (Γαλλία), συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ

, Χειρουργός Μαστολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Montpellier–Nîmes (Γαλλία), συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ Γεώργιος Παπαδόπουλος, Παθολόγος–Ογκολόγος, συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Κλινικής ΡΕΑ

Θα ακολουθήσουν βιωματικές μαρτυρίες από γυναίκες που νίκησαν την ασθένεια.

Οργάνωση – συντονισμός από την Πρόεδρο της ΔΕΠΙΣ Μαρίνα Ζάγκα.

Σας περιμένουμε για να μιλήσουμε ανοιχτά για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη δύναμη της ζωής.

Είσοδος ελεύθερη.