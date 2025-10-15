Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στο Π. Φάληρο

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηχούς (Ηχούς 26).
Πρόγραμμα
- Χαιρετισμός: Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος
- Στέφανος Ζερβούδης, Χειρουργός Μαστολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Montpellier–Nîmes (Γαλλία), συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ
- Γεώργιος Παπαδόπουλος, Παθολόγος–Ογκολόγος, συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Κλινικής ΡΕΑ
- Θα ακολουθήσουν βιωματικές μαρτυρίες από γυναίκες που νίκησαν την ασθένεια.
Οργάνωση – συντονισμός από την Πρόεδρο της ΔΕΠΙΣ Μαρίνα Ζάγκα.
Σας περιμένουμε για να μιλήσουμε ανοιχτά για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη δύναμη της ζωής.
Είσοδος ελεύθερη.