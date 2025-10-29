Έντονη μεταβλητότητα στα crypto με φόντο τη Fed – Στη ζώνη των $113.000 το Bitcoin

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων, η οποία ξεκίνησε τη νέα επιχειρηματική εβδομάδα με θετικό πρόσημο, έχασε έδαφος το περασμένο εικοσιτετράωρο.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin (BTC) υποχώρησε προσωρινά σχεδόν στα 112.000 δολάρια για να ενισχυθεί στη συνέχεια, ενώ το Ethereum (ETH) και πολλά άλλα κορυφαία altcoins κατέγραψαν επίσης ζημιές.

Το BTC υποχωρεί ενόψει της απόφασης της Fed

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό κρυπτονόμισμα κατέγραψε σημαντική άνοδο τη Δευτέρα (27/10) ανεβαίνοντας προσωρινά πάνω από τα 116.000 δολάρια. Ξεπέρασε αυτό το επίπεδο και χθες, αλλά έκτοτε το BTC βρίσκεται σε εμφανή καθοδική πορεία.

Πριν από μερικές ώρες, η τιμή κατρακύλησε περίπου στα 112.300 δολάρια. Οι αγοραστές κατάφεραν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το Bitcoin κινείται γύρω από τα 113.000 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 1,2%.

Η αυξημένη μεταβλητότητα καταγράφεται μόλις λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της FOMC, κατά την οποία η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. θα αποφασίσει αν θα αυξήσει, μειώσει ή κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Οι πιθανότητες για μείωση 0,25% θεωρούνται σχεδόν βέβαιες (σύμφωνα με στοιχήματα στο Polymarket), και θα δούμε πώς η επίσημη ανακοίνωση θα επηρεάσει τον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, το Bitcoin βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και η αξία του μπορεί είτε να εκτοξευθεί πάνω από τα 120.000 δολάρια είτε να καταρρεύσει πολύ κάτω από τα 100.000 δολάρια.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θεωρούνται γενικά καλή είδηση για τους bulls, καθώς μπορεί να μειώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα και να ενθαρρύνουν την επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Σημειώνεται ακόμη ότι μετά την πτώση της τιμής του BTC τις τελευταίες 24 ώρες, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέγραψε πτώση στα περίπου 2,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέρχεται σχεδόν στο 59%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε κατά 1,7% την τελευταία ημέρα, φτάνοντας περίπου τα 3,88 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,01% στα 113,315.46 δολάρια και το Ethereum σημειώνει πτήση 2,57% στα 4,017.20 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP καταγράφει ήπια κέρδη 0,04% στα 2,68 δολάρια, το Solana υποχωρεί κατά 0,74% στα 198,92 δολάρια και το LEO Token ενισχύεται κατά 0,89% στα 9,54 δολάρια

Τέλος, το Litecoin βυθίζεται κατά 3,84% στα 98,39 δολάρια και το Polkadot χάνει 1,78% στα 3,11 δολάρια