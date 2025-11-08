Το «παράδοξο» του Bitcoin: Γιατί παρά την τεχνική πτώση, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι

Από την αρχή του έτους, οι παράγοντες που ενέπνεαν αισιοδοξία στην αγορά κρυπτογράφησης ήταν πολλοί. Οι μειώσεις των επιτοκίων, η ρύθμιση των crypto, η ανάπτυξη των stablecoins, η φιλό-crypto διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, τα εμπορικά deals, καθώς και τα κερδοφόρα αποτελέσματα των Big Tech, είναι μερικοί από αυτούς. Ωστόσο, στην πράξη, οι προσδοκίες έχουν σε μεγάλο βαθμό διαψευσθεί, με τον χρυσό και τον Nasdaq να έχουν αποδώσει καλύτερα από τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, το «bull case» (το αισιόδοξο σενάριο, δηλαδή) δεν έχει φύγει εντελώς από το προσκήνιο, αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι «βγαίνει» μόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη. Η αγορά, επισημαίνου, μοιάζει εγκλωβισμένη ανάμεσα στην ελπίδα και την αμφιβολία, καθώς το επενδυτικό κλίμα αποδυναμώνεται και τα θεμελιώδη μεγέθη επιδεινώνονται. Τα στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης δείχνουν ότι το Bitcoin, καθώς και δύο από τα σημαντικότερα alts, το Ethereum και το Solana, έχουν χάσει τους κινητούς μέσους όρους 50, 100 και 200 ημερών.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης, οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις βασικές γραμμές τάσεις, οι οποίες συνήθως θεωρούνται ως σημεία στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι η ανοδική τάση έχει χάσε μεγάλο μέρος της δύναμής της και υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω πτώσης. Σε περίπτωση που η τιμή παραμείνει κάτω από τους μέσους όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αναλυτές θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι τα crypto έχουν φτάσει στην «κορυφή του κύκλου» (cycle top) και, άρα, το μόνο που μπορούν να περιμένουν είναι να ξεκινήσει μία νέα πτωτική φάση.

Όσον αφορά το Bitcoin, πολλοί αναλυτές βλέπουν στα 102.000 δολάρια, τα οποία αντιστοιχούν στον 50-εβδομαδιαίο κινητό μέσο όρο, την κρισιμότερη τεχνική γραμμή στήριξης. Ιστορικά, όταν το Bitcoin έκλεινε πάνω από 1 εβδομάδα κάτω από τον 50-εβδομαδιαίο κινητό μέσο όρο, σηματοδοτούσε ότι η κορυφή της ανοδικής φάσης του κύκλου είχε περάσει.

Εν τω μεταξύ, ο 200-εβδομαδιαίος κινητός μέσος όρος βρίσκεται στα 54.700 δολάρια. Αυτό αντιπροσωπεύει τη μακροπρόθεσμη τάση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος. Έτσι, λοιπόν, θεωρείται πως αυτό θα είναι το επίπεδο στο οποίο θα σταθεροποιηθεί η τιμή του, εάν συνεχιστεί η πτώση· το επίπεδο, δηλαδή, όπου, στο σενάριο μεγάλης κατρακύλας, θα «πιάσει πάτο».

«Καμπανάκι» τα Bitcoin EFTs

Από τις10 Οκτωβρίου καταγράφονται εκροές 1,4 δισ. δολαρίων στα EFTs του Bitcoin, κάτι που σύμφωνα με αναλύσεις δεν προβληματίζει λόγω του μεγέθους των ίδιων των εκροών, αλλά λόγω της απουσίας νέων εισροών, δείχνοντας εξάντληση της ζήτησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εταιρεία Strayegy, η οποία έχει σήμερα στην κατοχή της πάνω από 641.000 Bitcoin. Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 είχε αγοράσει 476.000 Bitcoin, ενώ το τελευταίο τρίμηνο οι αγορές της άγγιξαν μόλις τα 12.200 Bitcoin. Πλέον κατέχει 12 φορές περισσότερα Bitcoin από τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρική treasury και αντιπροσωπεύει περίπου το 65% της αγοράς εταιρικών BTC αποθεμάτων.

Με τη ζήτηση από τα ETFs να εξασθενεί και τον μεγαλύτερο αγοραστή να έχει σταματήσει τις αγορές, πολλοί αναλυτές στρέφουν την προσοχή τους στα on-chain δεδομένα. Αυτό που παρατηρείται είναι πως οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι (LTHs) πωλούν ολοένα και περισσότερο, κάτι που σηματοδοτεί το τρίτο κύμα διανομής του τρέχοντος κύκλου.

Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες κορυφές των κύκλων (2017 και 2021), χρειάστηκαν περίπου 9,5 έως 10 μήνες μέχρι η τιμή να φτάσει στον πάτο, αφότου οι LTHs άρχισαν ξανά καθαρές αγορές, αγοράζοντας από τους βραχυπρόθεσμους κατόχους (STHs), οι οποίοι σε δεύτερο χρόνο ρευστοποιούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

«Hopium» στην αγορά

Πάντως, όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα, διάφορες αναλύσεις σημειώνουν πως μένει προσκολλημένο στη λογική του «buy the dip», με τους traders να προτιμούν να αγοράζουν όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου πέφτει προσωρινά, τακτική που – όπως έχει αποδειχτεί την τελευταία 2ετία – αποδίδει, αφού φέρνει κέρδη στην επόμενη φάση ανάκαμψης.

Αυτό δείχνει πως παρά το ότι η αγορά δείχνει σημάδια αδυναμίας, οι επενδυτές συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται κάθε «βουτιά» ως ευκαιρία για αγορές, κάτι που αντανακλά την πεποίθησή της αγοράς ότι το bear market τελικά θα αποφευχθεί και το αισιόδοξο σενάριο θα κυριαρχήσει.

Αυτό πολλοί αναλυτές το αποκαλούν ως «hopium», δηλαδή ψευδαίσθηση ελπίδας, θεωρώντας ότι οι επενδυτές έχουν την τάση να προτιμούν το αισιόδοξο αφήγημα έναντι αυτού που δείχνει να είναι πιθανότερο βάσει των τεχνικών στοιχείων.

Ελαφριά δόση αισιοδοξίας στα τέλη της εβδομάδας

Μία δύσκολη εβδομάδα φαίνεται πως κλείνει με μία ελαφριά στροφή ανάκαμψης, αφού τόσο το Bitcoin όσο και τα μεγάλα alts εμφάνισαν ήπιες αυξητικές τάσεις την Παρασκευή (7/11).

Προς το παρόν, οι αυξήσεις αυτές μοιάζουν με μια μικρή αναστροφή short-covering, δηλαδή αγορά θέσεων που είχαν κλείσει μετά από τις έντονες πτώσεις της εβδομάδας στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Οι «ταύροι» βρίσκουν κάποια θετικά στοιχεία στα τελευταία οικονομικά δεδομένα που έρχονται από τις ΗΠΑ, αφού – μεταξύ άλλων – οι προβλέψει για πληθωρισμό για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια μειώθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας, ωστόσο, αρκετά υψηλές (στο 3,6%).

Αυτό, σε συνδυασμό με την πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Michigan University) αναζωπυρώνουν τις ελπίδες των επενδυτών ότι ίσως η Fed αναγκαστεί να επανεξετάσει τη θέση της και προχωρήσει και σε δεύτερη συνεχή μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα, Σάββατο (8/11), το Bitcoin «παίζει» στα 102.451,35 δολάρια με κέρδη 1,65% και την κεφαλαιοποίησή του να παίρνει μία «ανάσα» στα 2,04 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, το Ethereum κινείται στα 3.445,40 δολάρια με εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 5%, ενώ αντίστοιχα κέρδη (+5,8%) καταγράφει και το XRP στα 2,32 δολάρια.

Το Solana, επίσης, ενισχύεται με +4,25% στα 160,91 δολάρια, ενώ Cardano και Dgecoin σημειώνουν κέρδη άνω του 5% και ειδικότερα κοντά στο 7,8% και το 0,5771 δολάριο και κοντά στο 9,4% και το 0,1803 δολάριο αντίστοιχα.

Το Monero κινείται πιο συντηρητικά με κέρδη 1,41% στα 365,51 δολάρια και το Siba Inu «παίζει» στο 0,00001013 δολάριο κάνοντας «άλμα» 9,32%.

Με ώθηση από τα κέρδη αυτά, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς βρίσκεται στα 3,547 τρισ. σημειώνοντας κέρδη κοντά στο 3%.