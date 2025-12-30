Bitcoin: Απογοήτευση στο «κλείσιμο» της χρονιάς & προσπάθεια ανάκαμψης στο παρά πέντε

Σε αυτό που μοιάζει με έναν επώδυνο φαύλο κύκλο για το bitcoin, το περιουσιακό στοιχείο επιχείρησε και σήμερα (30/12) μια ακόμη άνοδο προς τα πάνω από τα 90.000 δολάρια, όπου και πάλι συνάντησε ισχυρή αντίσταση, για να υποχωρήσει στη συνέχεια προς τα 87.000 δολάρια.

Το τέλος της χρονιάς αποδεικνύεται αρκετά απογοητευτικό για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Στις αρχές του μήνα, το bitcoin σταμάτησε στα 94.000 δολάρια και κάθε προσπάθεια υπέρβασης αυτού του επιπέδου συνάντησε άμεση αντίσταση.

Οι διαδοχικές απορρίψεις οδήγησαν την τιμή κάτω από τα 90.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο δυσκολεύεται εδώ και εβδομάδες. Από τις 15 Δεκεμβρίου, το bitcoin έχει επιχειρήσει τουλάχιστον πέντε φορές να διασπάσει αυτό το όριο, χωρίς καμία επιτυχία.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα σημειώθηκε χθες. Μετά από ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο γύρω από τα 87.000 δολάρια, το bitcoin πέρασε ξανά στην επίθεση και εκτινάχθηκε πάνω από τα 90.000. Ωστόσο, οι πωλητές αντέδρασαν άμεσα, απορρίπτοντας την προσπάθεια και οδηγώντας την τιμή κάτω από τα 87.000 δολάρια. Έκτοτε, το bitcoin κατάφερε να ανακτήσει αυτό το επίπεδο και πλέον κινείται κάτω από τα 88.000 δολάρια, με την αντίσταση των 90.000 να παραμένει προς το παρόν ανυπέρβλητη.

Στο μεσημέρι της Τρίτης το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, κάνει μια προσπάθεια ανάκαμψης με την τιμή του να κυμαίνεται στα 87.785,13 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς του παραμένει περίπου στα 1,75 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins στο CoinGecko ξεπερνά το 57%.

Απώλειες για τα κορυφαία altcoins - CC και ZEC συνεχίζουν την άνοδο

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, με τα ADA, XM και XLM να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τα CC και ZEC συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Πιο αναλυτικά το ADA σημειώνει πτώση 3,65%, το XMR πτώση 1,94% και το XLM με πτώση 2,24%. Αντίθετα, το CC σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 10,74% και το ZEC με άνοδο 2,24% κινείται στα 539,22 δολάρια.

Το Ethereum ξεπέρασε χθες τα 3.000 δολάρια, ωστόσο είχε την ίδια τύχη με το bitcoin και πλέον κινείται λίγο κάτω από αυτό το κρίσιμο επίπεδο. Αυτή την ώρα με άνοδο 1,42% προσεγγίζει τα 2.969,10 δολάρια.

Το BNB σταμάτησε στα 860 δολάρια, ενώ το XRP δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο των 1,90 δολαρίων. Τα SOL, BCH, LINK και DOGE καταγράφουν επίσης μικρές ημερήσιες απώλειες. Η πτώση του Cardano είναι πιο έντονη, με απώλειες άνω του 4%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχετικά στάσιμη, στα 3,06 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.