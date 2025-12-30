ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Απογοήτευση στο «κλείσιμο» της χρονιάς &amp; προσπάθεια ανάκαμψης στο παρά πέντε
Νομίσματα
16:15 - 30 Δεκ 2025

Bitcoin: Απογοήτευση στο «κλείσιμο» της χρονιάς & προσπάθεια ανάκαμψης στο παρά πέντε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αυτό που μοιάζει με έναν επώδυνο φαύλο κύκλο για το bitcoin, το περιουσιακό στοιχείο επιχείρησε και σήμερα (30/12) μια ακόμη άνοδο προς τα πάνω από τα 90.000 δολάρια, όπου και πάλι συνάντησε ισχυρή αντίσταση, για να υποχωρήσει στη συνέχεια προς τα 87.000 δολάρια.

Το τέλος της χρονιάς αποδεικνύεται αρκετά απογοητευτικό για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Στις αρχές του μήνα, το bitcoin σταμάτησε στα 94.000 δολάρια και κάθε προσπάθεια υπέρβασης αυτού του επιπέδου συνάντησε άμεση αντίσταση.

Οι διαδοχικές απορρίψεις οδήγησαν την τιμή κάτω από τα 90.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο δυσκολεύεται εδώ και εβδομάδες. Από τις 15 Δεκεμβρίου, το bitcoin έχει επιχειρήσει τουλάχιστον πέντε φορές να διασπάσει αυτό το όριο, χωρίς καμία επιτυχία.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα σημειώθηκε χθες. Μετά από ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο γύρω από τα 87.000 δολάρια, το bitcoin πέρασε ξανά στην επίθεση και εκτινάχθηκε πάνω από τα 90.000. Ωστόσο, οι πωλητές αντέδρασαν άμεσα, απορρίπτοντας την προσπάθεια και οδηγώντας την τιμή κάτω από τα 87.000 δολάρια. Έκτοτε, το bitcoin κατάφερε να ανακτήσει αυτό το επίπεδο και πλέον κινείται κάτω από τα 88.000 δολάρια, με την αντίσταση των 90.000 να παραμένει προς το παρόν ανυπέρβλητη.

Στο μεσημέρι της Τρίτης το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, κάνει μια προσπάθεια ανάκαμψης με την τιμή του να κυμαίνεται στα 87.785,13 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς του παραμένει περίπου στα 1,75 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins στο CoinGecko ξεπερνά το 57%.

Απώλειες για τα κορυφαία altcoins - CC και ZEC συνεχίζουν την άνοδο

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, με τα ADA, XM και XLM να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τα CC και ZEC συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Πιο αναλυτικά το ADA σημειώνει πτώση 3,65%, το XMR πτώση 1,94% και το XLM με πτώση 2,24%. Αντίθετα, το CC σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 10,74% και το ZEC με άνοδο 2,24% κινείται στα 539,22 δολάρια.

Το Ethereum ξεπέρασε χθες τα 3.000 δολάρια, ωστόσο είχε την ίδια τύχη με το bitcoin και πλέον κινείται λίγο κάτω από αυτό το κρίσιμο επίπεδο. Αυτή την ώρα με άνοδο 1,42% προσεγγίζει τα 2.969,10 δολάρια.

Το BNB σταμάτησε στα 860 δολάρια, ενώ το XRP δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο των 1,90 δολαρίων. Τα SOL, BCH, LINK και DOGE καταγράφουν επίσης μικρές ημερήσιες απώλειες. Η πτώση του Cardano είναι πιο έντονη, με απώλειες άνω του 4%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχετικά στάσιμη, στα 3,06 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 16:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Φορολογία

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto
Νομίσματα

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση
Νομίσματα

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin
Νομίσματα

«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ