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Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto χωρίς απώλεια της εβδομαδιαίας ανοδικής τάσης
Νομίσματα
15:04 - 16 Ιαν 2026

Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto χωρίς απώλεια της εβδομαδιαίας ανοδικής τάσης

Reporter.gr Newsroom
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Σε φάση διόρθωσης βρίσκεται την Παρασκευή (16/1) η αγορά κρυπτονομισμάτων με το Bitcoin να σημειώνει πτωτικές τάσεις, παρασέρνοντας και τα πιο αδύναμα νομίσματα. Παρόλα αυτά, σε εβδομαδιαία βάση, τα περισσότερα νομίσματα βρίσκονται σε τροχιά κερδών.

Σε γενικές γραμμές, τo Bitcoin κατέγραψε σημαντική μεταβλητότητα την τρέχουσα εβδομάδα, αντανακλώντας την ανάμεικτη επενδυτική εμπιστοσύνη και την επίδραση μακροοικονομικών παραγόντων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η εβδομάδα άνοιξε στις 12 Ιανουαρίου με το Bitcoin να διαπραγματεύεται γύρω στα 90.800–91.200 δολάρια, σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές επικεντρώνονταν σε στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις πολιτικές της Fed, ενόψει σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων. Το κλίμα ήταν συγκρατημένα υποστηρικτικό, με κάποιες αντιστάσεις γύρω από το όριο των $90 000–$92 000, που θεωρούνταν κρίσιμο ψυχολογικό επίπεδο για την αγορά.

Καθώς προχωρούσε η εβδομάδα, το Bitcoin άρχισε να ανακτά έδαφος, με στιγμιαίες ανοδικές κινήσεις πάνω από τα $95 000 στις 13 και 14 Ιανουαρίου, αντανακλώντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους επενδυτές και πιθανές εισροές σε spot ETFs. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία τιμών, το BTC έκλεισε στις 14 Ιανουαρίου σε υψηλότερα επίπεδα γύρω στα $96 900, καταγράφοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με την αρχή της περιόδου.

Την 15η Ιανουαρίου, το Bitcoin ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική του, φτάνοντας πάνω από τα $97 000, φτάνοντας σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων και ενισχύοντας το συναίσθημα της αγοράς. Οι αναλυτές απέδωσαν αυτή την άνοδο σε συνδυασμό τεχνικών παραγόντων και θεσμικής ζήτησης, με τον όγκο συναλλαγών να παραμένει σταθερά υψηλός και το συνολικό κλίμα της αγοράς να γίνεται πιο θετικό.

Σε γενικές γραμμές, η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από σταθερή ανοδική τάση με στιγμιαίες πιέσεις και υψηλή μεταβλητότητα. Παρά τις ανησυχίες για ρυθμιστικό περιβάλλον και ευρύτερους οικονομικούς δείκτες, το BTC κατάφερε να ανακτήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, με τη τιμή να κινείται από περίπου $91 000 σε πάνω από $97 000, υποδηλώνοντας ότι η αγορά σημαντικών κρυπτονομισμάτων παραμένει ενεργή και ευαίσθητη σε παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) το Bitcoin σημειώνει πτώση 1,67% στα 95.337,95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα σημειώνει άνοδο της τάξης του 5,3%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum χάνει 1,87% στα 3.304,86 δολάρια, το XRP καταγράφει ήπιες ζημιές 0,64% στα 2,06 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 1,01% στα 143,37 δολάρια.

Το XMR βυθίζεται κατά 2,92% στα 706,85 δολάρια, το LEO Token ενισχύεται κατά 0,26% στα 8,90 δολάρια και το Litecoin ζημιώνεται κατά 4,48% στα 72,39 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει ηχηρή πτώση 4,67% στα 2,12 δολάρια και το TRUMP κινείται πτωτικά κατά 1,99% στα 5,38 δολάρια.

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