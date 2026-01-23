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Μειωμένη κινητικότητα και περιορισμένη ρευστότητα στα crypto – Στο κατώφλι των $90.000 το Bitcoin
Νομίσματα
15:07 - 23 Ιαν 2026

Μειωμένη κινητικότητα και περιορισμένη ρευστότητα στα crypto – Στο κατώφλι των $90.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η διάθεση για τοποθετήσεις με μεγαλύτερο ρίσκο έχει επανέλθει μετά τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό «μέτωπο», με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαλαρώνει την πίεση του προς τη Γροιλανδία. Έτσι, το κλίμα στα crypto είναι σταθερό τα τελευταία τρία 24ώρα, με τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης να παραμένει μια ανάσα από τα 90.000 δολάρια.  

Το εύρος της διαπραγμάτευσης είναι στενό, με το Bitcoin να κινείται στα 89.179 δολάρια, χάνοντας 0,87%. Η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,78 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του έναντι των άλλων ψηφιακών νομισμάτων κοντά στο 57,9%.

Παράλληλα, το Ethereum κινείται στα 2.933,60 δολάρια, μην μπορώντας να πιάσει ακόμη το επίπεδο των 3.000 δολαρίων και χάνοντας 1,83%.

Οι αποδόσεις των δύο μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων είναι συμβατές με το κλίμα στην αμερικανική αγορά, όπου τα futures του Nasdaq και του S&P 500 βρίσκονται σε ελαφριά πτωτική τροχιά, αλλά αποφεύγοντας τις μεγάλες μεταβολές και διακυμάνσεις.

Εν τω μεταξύ, παρότι η διάθεση για ρίσκο έχει αρχίσει δειλά-δειλά να επανέρχεται στις αγορές, τα πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ασήμι) συνεχίζουν να ανεβαίνουν, συγκεντρώνοντας – ως ασφαλή καταφύγια – το επενδυτικό ενδιαφέρον· ένδειξη ότι οι επενδυτές παραμένουν μουδιασμένοι κι επιφυλακτικοί.

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει καθοριστικά – σύμφωνα με τους αναλυτές – την ψυχολογία τους είναι οι μειωμένες προσδοκίες που έχουν για την αποτελεσματικότητα των σημερινών συζητήσεων Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας για το Ουκρανικό.

Θέσεις στα παράγωγα

Πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα σε futures κρυπτονομισμάτων εκκαθαρίστηκαν σε 24 ώρες, με τις long θέσεις (bullish) να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό συμβαίνει από την αρχή της εβδομάδας, καθώς η πτώση των τιμών αιφνιδίασε τους bulls.

Ο δείκτης ετήσιας 30ήμερης υποκείμενης μεταβλητότητας του Bitcoin (BVIV) υποχώρησε ξανά στο 40%, μετά από βραχύ ανεβασμένο στο 44% την Τρίτη. Η πτώση δείχνει έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών να πουλήσουν μεταβλητότητα μέσω στρατηγικών όπως οι covered calls.

Το Ether είναι το μόνο token από τα top 10 που παρουσίασε ελαφρά αύξηση στο open interest (OI) των futures μέσα σε 24 ώρες. Άλλα, όπως BTC, ETH, XRP, SOL, παρουσίασαν εκροές κεφαλαίου.

Η αγορά των alts επηρεάζεται από τη μειωμένη ρευστότητα

Η περιορισμένη ρευστότητα συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά altcoins. Για παράδειγμα, το TON διαπραγματεύεται στα 1,5458 δολάρια, και για να κινηθεί η αγορά των 3,7 δισ. δολαρίων κατά 2%, απαιτούνται εντολές μεταξύ 580.000 και 700.000 δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, αν η ευρύτερη αγορά ξεκινήσει ράλι, τα κέρδη των altcoins ενδέχεται να είναι υπερβολικά, λόγω της περιορισμένης παρουσίας εντολών πώλησης στο order book.

Ο καλύτερος σε απόδοση τομέας φέτος συνεχίζει να είναι τα metaverse tokens. Ο δείκτης CoinDesk Metaverse Select Index (MTVS) έχει σημειώσει άνοδο 50% από την 1η Ιανουαρίου, υποστηριζόμενος από τις ισχυρές επιδόσεις των Axie Infinity (AXS) και SAND, που διαπραγματεύεται στα 0,1586 δολάρια.

Η εικόνα στα alts

Σχετικά υποτονική είναι σήμερα η εικόνα των alts. Πέρα από το Ethereum που δεν μπορεί να κάνει το μεγάλο «άλμα» άνω των 3.000 δολαρίων, και τα υπόλοιπα crypto κινούνται επιφυλακτικά, τα περισσότερα με ήπιες απώλειες.

Το XRP χάνει γύρω στο 1% πέφτοντας στο 1,91 δολάριο, το Solana υποχωρεί κατά 1,73% στα 127,09 δολάρια και το BNB «παίζει», με οριακές απώλειες 0,27%, στα 886,10 δολάρια.

Παράλληλα, το Dogecoin χάνει 0,28% στο 0,1250 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 0,63% στο 0,3598 δολάριο, ενώ το Shiba Inu παραμένει αμετάβλητο στο 0,000007878 δολάριο.

Τέλος, το Monero τραβάει – ως συνήθως – τον δικό του δρόμο, με κέρδη 1,97% στα 508,45 δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς παίζει στα 3,097 τρισ. δολάρια με απώλειες 0,5% σε 24ωρη βάση.

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