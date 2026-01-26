Ψηφιακή κυριαρχία: η Γαλλία ηγείται της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η Γαλλίδα Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων, Αν Λε Ενάνφ, παρουσίασε τη Δευτέρα στο Παρίσι νέα πρωτοβουλία με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές και κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ Ψηφιακής Κυριαρχίας, η υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Κυριαρχίας, το οποίο θα ηγηθεί ο πρώην υπουργός Ευρώπης Κλεμέν Μπον. Ο φορέας θα καταγράψει τις ψηφιακές εξαρτήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και θα προτείνει στρατηγικές μείωσης αυτών των εξαρτήσεων.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς: συλλογή στοιχείων για εξαρτήσεις από εξωτερικούς προμηθευτές, ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης, εντοπισμό εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων, ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων και γενικότερη χαρτογράφηση των κινδύνων.

Παράλληλα, η Λε Ενάνφ αναφέρθηκε στον Δείκτη Ψηφιακής Ανθεκτικότητας, τα πρώτα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται στις αρχές του 2026. Ο δείκτης θα μετρά τον βαθμό εξάρτησης των ευρωπαϊκών οργανισμών από ξένες ψηφιακές τεχνολογίες και θα αναδεικνύει κρίσιμους κινδύνους για την ψηφιακή ασφάλεια και την οικονομία της ΕΕ.

Σύμφωνα με έκθεση της Cigref για το 2025, η εξάρτηση της Ευρώπης από ξένες τεχνολογίες κοστίζει περίπου 265 δισ. ευρώ ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Η Λε Ενάνφ τόνισε ότι τόσο το Παρατηρητήριο όσο και ο Δείκτης είναι απαραίτητα εργαλεία για την αναχαίτιση αυτής της οικονομικής και τεχνολογικής εξάρτησης.

Η υπουργός πρότεινε επίσης συνεργασία με τη Γερμανία για την καθιέρωση ενός συστήματος ευρωπαϊκής προτίμησης στις δημόσιες προμήθειες ψηφιακών υπηρεσιών και υπογράμμισε την ανάγκη για κοινό ορισμό των «ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών» σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, το cloud computing και οι κβαντικές τεχνολογίες.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία και να περιορίσει την εξάρτησή της από τεχνολογικούς κολοσσούς εκτός Ευρώπης.