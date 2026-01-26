ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ψηφιακή κυριαρχία: η Γαλλία ηγείται της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Νομίσματα
22:59 - 26 Ιαν 2026

Ψηφιακή κυριαρχία: η Γαλλία ηγείται της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γαλλίδα Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων, Αν Λε Ενάνφ, παρουσίασε τη Δευτέρα στο Παρίσι νέα πρωτοβουλία με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές και κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ Ψηφιακής Κυριαρχίας, η υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Κυριαρχίας, το οποίο θα ηγηθεί ο πρώην υπουργός Ευρώπης Κλεμέν Μπον. Ο φορέας θα καταγράψει τις ψηφιακές εξαρτήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και θα προτείνει στρατηγικές μείωσης αυτών των εξαρτήσεων.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς: συλλογή στοιχείων για εξαρτήσεις από εξωτερικούς προμηθευτές, ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης, εντοπισμό εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων, ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων και γενικότερη χαρτογράφηση των κινδύνων.

Παράλληλα, η Λε Ενάνφ αναφέρθηκε στον Δείκτη Ψηφιακής Ανθεκτικότητας, τα πρώτα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται στις αρχές του 2026. Ο δείκτης θα μετρά τον βαθμό εξάρτησης των ευρωπαϊκών οργανισμών από ξένες ψηφιακές τεχνολογίες και θα αναδεικνύει κρίσιμους κινδύνους για την ψηφιακή ασφάλεια και την οικονομία της ΕΕ.

Σύμφωνα με έκθεση της Cigref για το 2025, η εξάρτηση της Ευρώπης από ξένες τεχνολογίες κοστίζει περίπου 265 δισ. ευρώ ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Η Λε Ενάνφ τόνισε ότι τόσο το Παρατηρητήριο όσο και ο Δείκτης είναι απαραίτητα εργαλεία για την αναχαίτιση αυτής της οικονομικής και τεχνολογικής εξάρτησης.

Η υπουργός πρότεινε επίσης συνεργασία με τη Γερμανία για την καθιέρωση ενός συστήματος ευρωπαϊκής προτίμησης στις δημόσιες προμήθειες ψηφιακών υπηρεσιών και υπογράμμισε την ανάγκη για κοινό ορισμό των «ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών» σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, το cloud computing και οι κβαντικές τεχνολογίες.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία και να περιορίσει την εξάρτησή της από τεχνολογικούς κολοσσούς εκτός Ευρώπης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά
Ειδήσεις

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»
Ειδήσεις

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη
Χρηματιστήρια

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ