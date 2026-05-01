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Bitcoin: Εκρηκτικός Απρίλιος με τα υψηλότερα κέρδη της χρονιάς – Τι επιφυλάσσει η συνέχεια;
Νομίσματα
17:35 - 01 Μάι 2026

Bitcoin: Εκρηκτικός Απρίλιος με τα υψηλότερα κέρδη της χρονιάς – Τι επιφυλάσσει η συνέχεια;

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο έντονων πιέσεων που διήρκεσε αρκετούς μήνες, η αγορά των κρυπτονομισμάτων φαίνεται να παίρνει ξανά «ανάσα». Ο Μάρτιος σηματοδότησε το τέλος της πτωτικής πορείας για το Bitcoin, ενώ ο Απρίλιος έφερε την πρώτη ουσιαστική άνοδο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, με διψήφια κέρδη που αναπτέρωσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Παρά το γεγονός ότι το 2025 θεωρήθηκε συνολικά μια ανοδική χρονιά —με το Bitcoin να αγγίζει νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας ακόμα και τα 126.000 δολάρια— η πορεία του δεν ήταν γραμμική. Μόλις δύο μήνες κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενώ αρκετοί άλλοι κινήθηκαν έντονα πτωτικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Το ξεκίνημα του 2026 δεν βοήθησε, καθώς οι πρώτοι δύο μήνες συνοδεύτηκαν από σημαντικές απώλειες. Ωστόσο, ο Μάρτιος έφερε μια μικρή αλλά καθοριστική ανάκαμψη, ενώ ο Απρίλιος επιβεβαίωσε τη στροφή του κλίματος, με το Bitcoin να καταγράφει άνοδο σχεδόν 12% — την καλύτερη επίδοσή του εδώ και έναν χρόνο.

Ιστορικά, ο Απρίλιος συγκαταλέγεται στους πιο ισχυρούς μήνες για το Bitcoin, με μέση απόδοση περίπου 13%. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι και ο Μάιος παρουσιάζει θετικό πρόσημο, με μέση άνοδο κοντά στο 7,7%. Ωστόσο, το παρελθόν δεν αποτελεί πάντα ασφαλή οδηγό, καθώς δεν λείπουν και εξαιρέσεις — όπως η μεγάλη πτώση του 2021.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το Ethereum, το οποίο πέρασε μια δύσκολη περίοδο με συνεχόμενους αρνητικούς μήνες. Η τάση αυτή ανετράπη τον Μάρτιο, ενώ ο Απρίλιος ενίσχυσε τη θετική δυναμική με περαιτέρω άνοδο. Μάλιστα, στατιστικά, ο Μάιος είναι ο πιο ισχυρός μήνας για το Ethereum, με εντυπωσιακές μέσες αποδόσεις.

Το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον είναι αν η ανοδική αυτή πορεία μπορεί να συνεχιστεί ή αν η γνωστή επενδυτική ρήση «sell in May and go away» θα επανέλθει στο προσκήνιο. Σε ένα περιβάλλον όπου η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την πορεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 17:41
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