Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Euronext Securities Athens την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, («Ημέρα Προσδιορισμού Δικαιούχων»). Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού («Ημέρα Αποκοπής»). Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 («Ημέρα Πληρωμής») από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία («Πληρώτρια Τράπεζα»), ως ακολούθως:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων, οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων τους.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του μέσω πιστωτικού ιδρύματος/επιχείρησης επενδύσεων που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, η καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα διενεργηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. μπορούν να απευθύνονται στο Custody – Retail Network/Corporate Actions της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε (κα Ευαγγελίου τηλ. 210-3288228, κα Σιώπη 210-3288709, κα Τσακίρη τηλ. 210-3335446).