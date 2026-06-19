Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Στα «κόκκινα» κινείται και σήμερα, Παρασκευή (19/6), η αγορά κρυπτογράφησης, αφού μία μέρα πριν κατέγραψε μία από τις πιο απότομες πτώσεις στην ιστορία της, μετά από μία σειρά έντονων ρευστοποιήσεων.

Το Bitcoin – όπως και τα πολύτιμα μέταλλα – συνεχίζει να υποχωρεί, ενώ τα futures των επιτοκίων της Fed εξακολουθούν να τιμολογούν αυξήσεις 50 μονάδων βάσης μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Έτσι, μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, οι αγορές αναμένουν το βασικό επιτόκιο στο εύρος 4,00%–4,25%.

Το Bitcoin βρίσκεται κοντά στο κατώτατο όριο του πρόσφατου εύρους του και μια αποτυχία αντίδρασης θα έδειχνε ότι η ανάκαμψη έχει εξαντληθεί. Μια διάσπαση κάτω από τα χαμηλά των 59.000–60.000 δολαρίων που καταγράφηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα θα σήμαινε βαθύτερη φάση διόρθωσης, με ορισμένους traders να θέτουν ως επόμενο στόχο τα 45.000 δολάρια.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, η πίεση προήλθε από τη γενικότερη υποχώρηση των αγορών. Οι παγκόσμιες μετοχές κινήθηκαν πτωτικά σε μειωμένο όγκο συναλλαγών λόγω αργιών, με τις αγορές σε ΗΠΑ, Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν κλειστές, ενώ ο δείκτης ασιατικών μετοχών υποχώρησε 0,6% μετά από πενθήμερο ράλι σε ιστορικά υψηλά.

Εν τω μεταξύ, το πετρέλαιο Brent «παίζει» γύρω στα 79 δολάρια το βαρέλι, περίπου 9% χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επανήλθε σε κανονικά επίπεδα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και μείωσε την ένταση μιας ιστορικής ενεργειακής κρίσης.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει μια προθεσμία 60 ημερών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι η πορεία του τρέχοντος κύκλου και το αν τα altcoins, που συνήθως ενισχύονται στα τελευταία στάδια μιας bull market, θα έχουν τελικά την ευκαιρία τους.

Ο Michael Egorov, ιδρυτής της Curve Finance, δήλωσε στο CoinDesk ότι το Bitcoin συμπεριφέρεται διαφορετικά σε αυτόν τον κύκλο, λόγω της έγκρισης των spot ETFs λίγο πριν το halving του 2024, κάτι που έφερε θεσμική ζήτηση και άλλαξε τα ιστορικά μοτίβα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κερδοσκοπική ροή που παλαιότερα κατευθυνόταν στα altcoins έχει μετατοπιστεί σε «άχρηστα memecoins» μετά την έναρξη των ETFs.

Η εκτίμησή του για τους επόμενους κύκλους είναι αυστηρή, καθώς θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναμένεται ουσιαστικό altseason για τουλάχιστον τρία χρόνια και ότι τα projects θα πρέπει να βασίζουν την αξία των tokens τους σε πραγματικά έσοδα και όχι στη φημολογία.

«Οι αποτιμήσεις που βασίζονται μόνο στο hype μπορεί να μην επιστρέψουν σύντομα», σημείωσε.

Η εικόνα της εβδομάδας φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την τάση, καθώς η αγορά ήταν γενικά αρνητική, τα ETFs σε Dogecoin δεν έχουν συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια και οι ροές κεφαλαίων συνεχίζουν να ευνοούν το Bitcoin έναντι των υπόλοιπων crypto assets.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα σημειώνει απώλειες 2,10% στα 62.561 δολάρια με την κεφαλαιοποίησή του να κινείται στα 1,25 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του περί του 56,8%. Σε επίπεδο 7ημέρου το Bitcoin καταγράφει απώλειες 1,5%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum διαπραγματεύεται στα 1.689,69 δολάρια με πτώση 2,95% και το Solana «παίζει» στα 68 δολάρια με απώλειες 3,83%, ενώ το XRP κάνει βουτιά της τάξης του 3,5% στο 1,13 δολάριο και το ΒΝΒ χάνει 3,06% στα 572,93 δολάρια.

Το HYPE έχει, επίσης, εγκαταλείψει τα κέρδη και υποχωρεί κατά 6% στα 67,34 δολάρια. Διατηρείται, ωστόσο, στα «πράσινα» σε επίπεδο 7ημέρου με κέρδη 13,57%.

Το Dogecoin υποχωρεί κατά 2,78% στο 0,08229 δολάριο και το Cardano σημειώνει χασούρα 3,46% στο 0,1599 δολάριο, ενώ το Monero υποχωρεί κατά 1,66% στα 322,82 δολάρια και το Shiba Inu σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,7% στο 0,000004712 δολάριο.

Τέλος, το Litecoin υποχωρεί κατά 1,32% στα 43,52 δολάρια και το Polkadot χάνει 2,9% στο 0,9515 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς σημειώνει απώλειες της τάξης του 1,9% σε ημερήσια βάση, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 2,241 τρισ. δολάρια.