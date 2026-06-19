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Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα
13:34 - 19 Ιουν 2026

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παραμένει σταθερό την Παρασκευή (19/6), οδεύοντας προς εβδομαδιαία πτώση άνω του 8%, με τους traders ωστόσο να αξιολογούν τις μειούμενες προοπτικές για μια εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, μετά την ακύρωση συνομιλιών λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο.      

Πιο αναλυτικά λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα 0,60% στα 79,37 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το πρώτο συμβόλαιο του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), για παράδοση τον Ιούλιο -το οποίο λήγει τη Δευτέρα- σημειώνει άνοδο 0,72% στα 77,15 δολάρια το βαρέλι. Το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο συμβόλαιο WTI για τον Αύγουστο ενισχύθηκε κατά 13 σεντς, στα 75,98 δολάρια το βαρέλι.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ με Ιρανούς διαπραγματευτές για μια συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δε θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ακύρωσε το ταξίδι του, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις προοπτικές μιας βιώσιμης εκεχειρίας.

«Οι traders επανεκτιμούν την κατάσταση, με ορισμένο σκεπτικισμό να επιστρέφει σχετικά με το πόσο γρήγορα η συμφωνία θα επιφέρει πραγματικές αλλαγές στο πεδίο», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

«Πιστεύω ότι για να κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου στο επόμενο χαμηλότερο επίπεδο, οι traders θα θέλουν να δουν ενδείξεις αύξησης της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ. Το Brent πιθανόν να κινείται βραχυπρόθεσμα σε εύρος 75-90 δολαρίων».

Την Πέμπτη, και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη της σύγκρουσης στις αρχές Μαρτίου, καθώς αρκετά δεξαμενόπλοια -συμπεριλαμβανομένων τριών πλοίων υπό σαουδαραβική σημαία που μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού- διέσχισαν το στενό λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να απελευθερώσει πάνω από 85 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που παραμένουν «παγιδευμένα» στον Περσικό Κόλπο και να τα επαναφέρει στις διεθνείς αγορές.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, ωστόσο η αποκατάσταση των ροών και της παραγωγής μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ενδέχεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες, σύμφωνα με τράπεζες.

Η Citi εκτιμά στο βασικό της σενάριο, με πιθανότητα 60%, ότι θα υπάρξει διατηρήσιμη ομαλοποίηση των ροών, με τις αγορές πετρελαίου να κινούνται σε πλεόνασμα και τις τιμές να υποχωρούν σταδιακά μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, γύρω στα 60–65 δολάρια το βαρέλι έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί στα 113,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2030, από 105,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2025, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ στην έκθεση World Oil Outlook 2026.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράκ είναι έτοιμα να επαναλειτουργήσουν και η παραγωγή θα επιστρέψει σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα, αποκαθιστώντας τα προηγούμενα επίπεδα, δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου Μπασίμ Μοχάμεντ.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το αν η συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ–Ιράν θα διατηρηθεί.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Στο ίδιο φόντο, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Παρασκευής, κατά 2,67% στα 41,60 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 1,68% στα 4,174.60 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει πτώση 1,81% στα 65,10 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός χάνει 0,47% στα 6,3360 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1454 δολάρια προς ευρώ, ενώ υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,16% έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3225 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,21% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8661 λίρα ανά ευρώ.

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