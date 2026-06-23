Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Μία ακόμη κακή μέρα ξημέρωσε για το Bitcoin που σημειώνει και σήμερα, Τρίτη (23/6), απώλειες και διαπραγματεύεται στη ζώνη των 62.000 δολαρίων, ενώ το Ethereum βρίσκεται σε χειρότερη φάση, υποχωρώντας πάνω από 6%, τη στιγμή που τα υπόλοιπα σημαντικά crypto «παίζουν» επίσης στα κόκκινα με μερικά εξ αυτών να κάνουν μεγάλη «βουτιά».

Η διόρθωση ακολουθεί τη χθεσινή πτώση των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 προμήνυαν νέα αρνητική συνεδρίαση, έχοντας υποχωρήσει κατά 2,5% από τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τον Πάτρικ Μάνελι, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της TickMill, οι τεχνολογικές μετοχές δέχονται πιέσεις λόγω κατοχύρωσης κερδών και των κινδύνων που δημιουργεί η πιθανότητα υψηλότερων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.

Τα περισσότερα altcoins εμφάνισαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με το Bitcoin και το Ether. Νομίσματα όπως το Ethena (ENA) και το HYPE υποχώρησαν κατά 5%-6%, ενώ οι ρευστοποιήσεις στην αγορά ανήλθαν συνολικά σε 717 εκατ. δολάρια, εντείνοντας την πτωτική κίνηση.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης δολαρίου (DXY) ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα και πλέον μηνών, φτάνοντας τις 101,15 μονάδες, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Μάιο του 2025.

Αυξημένη δραστηριότητα στα παράγωγα

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο στην αγορά παραγώγων ήταν η αύξηση κατά 10% του open interest στα διαρκή συμβόλαια (perpetuals) της SpaceX που διαπραγματεύονται στις πλατφόρμες Hyperliquid, Binance και άλλα ανταλλακτήρια, την ώρα που η τιμή τους υποχώρησε κατά 15%.

Ο συνδυασμός αύξησης του open interest και πτώσης της τιμής θεωρείται επιβεβαίωση της καθοδικής τάσης, καθώς υποδηλώνει ενίσχυση των θέσεων short με χρήση μόχλευσης. Η συγκεκριμένη αύξηση ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των βασικών tokens, δείχνοντας αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για διαπραγμάτευση παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω blockchain.

Τα συμβόλαια της SpaceX αποτελούν πλέον το έκτο μεγαλύτερο futures προϊόν παγκοσμίως, ξεπερνώντας αρκετά γνωστά κρυπτονομίσματα όπως το ZEC, αν και παραμένουν πίσω από τα BTC, ETH, XRP και άλλα μεγάλα tokens.

Παράλληλα, το open interest στα futures του XRP αυξήθηκε στα 2,38 δισ. tokens, επιστρέφοντας σε υψηλά οκτώ μηνών. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ το XRP έχει χάσει σχεδόν 2% σε εβδομαδιαία βάση, μετά την πτώση 5% που σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως και στην περίπτωση της SpaceX, η ταυτόχρονη αύξηση του open interest και η πτώση της τιμής επιβεβαιώνουν την καθοδική τάση. Μάλιστα, η εικόνα θεωρείται ακόμη πιο αρνητική, καθώς ο δείκτης OI-adjusted 24-hour cumulative volume delta (CVD) παραμένει αρνητικός για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ένδειξη ότι η αγορά καθοδηγείται από ενεργές short θέσεις.

Μείωση έκθεσης σε Bitcoin και Ethereum

Οι επενδυτές συνεχίζουν να περιορίζουν την έκθεσή τους στα futures του Bitcoin. Το open interest έχει μειωθεί στα 720.000 BTC από 742.000 BTC πριν από μία εβδομάδα, ενώ στις αρχές του μήνα είχε φτάσει σε κορύφωση τα 800.000 BTC.

Στο Ether, το open interest των futures ανέκαμψε από χαμηλά πέντε εβδομάδων και διαμορφώθηκε στα 14,13 εκατ. ETH, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το υψηλό των 15,98 εκατ. ETH που είχε καταγραφεί στις 28 Μαΐου.

Γενικότερα, οι πωλητές φαίνεται να διατηρούν τον έλεγχο στα περισσότερα από τα 25 μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα, καθώς τα περισσότερα εμφανίζουν αρνητικό OI-adjusted 24-hour CVD.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας 30 ημερών του Bitcoin (BVIV), ο οποίος έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από το επίπεδο του 40%. Η άνοδος υποδηλώνει αυξημένη ζήτηση για δικαιώματα προαίρεσης (options). Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης μεταβλητότητας του Ether (EVIV), με την ενίσχυση της μεταβλητότητας να συνδέεται συνήθως με πτωτικές τάσεις στην αγορά.

Στην αγορά options, η βασική τοποθέτηση παραμένει υπέρ των call options ενόψει της τριμηνιαίας λήξης συμβολαίων την Παρασκευή. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις βρίσκονται πλέον σε ζημιογόνα επίπεδα λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αντίθετα, τα put options, που αποτελούν στοιχήματα στην πτώση, βρίσκονται σε κερδοφόρα ζώνη.

Οι δείκτες put-call skew δείχνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να πληρώνει υψηλό τίμημα για προστασία έναντι περαιτέρω πτώσης, στοιχείο που αντανακλά τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ανθεκτικά τα privacy coins

Τα privacy coins Dash (DASH) και Monero (XMR) εμφάνισαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά το ευρύτερο sell-off της αγοράς. Το DASH υποχώρησε μόλις κατά 0,2% από τα μεσάνυχτα, ενώ το XMR έχασε περίπου 0,7%.

Αντίθετα, το Zcash (ZEC), ανταγωνιστικό privacy coin που επηρεάστηκε από exploit συνδεόμενο με τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα μέσα στον μήνα, σημείωσε πτώση 4,2%, ακολουθώντας τη γενικότερη αρνητική πορεία των altcoins.

Πιέσεις δέχθηκαν και τα tokens που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα FET, RENDER και TAO, τα οποία υποχώρησαν κατά 3%-5%, καθώς η αρνητική εικόνα των τεχνολογικών μετοχών μεταφέρθηκε και στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Ένα θετικό στοιχείο για τους επενδυτές είναι ότι ο μέσος δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) της αγοράς κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται σήμερα στο 39,05, επίπεδο που θεωρείται ένδειξη υπερπουλημένων συνθηκών και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τεχνική αντίδραση ή βραχυπρόθεσμο ανοδικό ράλι μέσα στην ημέρα.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin σημειώνει απώλειες κοντά στο 3,5% που το φέρνουν στα 62.350 δολάρια σχεδόν, με την κεφαλαιοποίησή του να κινείται στα 1,25 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum κάνει «βουτιά» της τάξης του 6,3% στα 1.654 δολάρια, ενώ το Solana κινείται στα 69 δολάρια με απώλειες 6,71% και το XRP χάνει 3,4% στο 1,11 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Dogecoin κατρακυλά κατά 5,63% στο 0,07929 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 4,89% στο 0,1536 δολάριο, ενώ το Monero χάνει 4% στα 317,89 δολάρια και το HYPE «παίζει» στα κόκκινα με απώλειες 7,79% σε ημερήσια βάση που το φέρνουν στα 62,74 δολάρια, ενώ έχει χάσει και όλα τα εβδομαδιαία του κέρδη και πλέον είναι στο -14,48% σε επίπεδο 7ημέρου.

Το Shiba Inu χάνει, με τη σειρά του, 4,22% στο 0,000004508 δολάριο και το Litecoin υποχωρεί κατά 4,5% σχεδόν στα 43,55 δολάρια, ενώ το Polkadot σημειώνει απώλειες 6,92% στο 0,9024 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει χάσει 3,4% σε ημερήσια βάση και «παίζει» στα 2,227 τρισ. δολάρια.