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Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου
Νομίσματα
15:38 - 26 Ιουν 2026

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς το πρώτο μισό του 2026 πλησιάζει στο τέλος του, τα μεγάλα κρυπτονομίσματα βρίσκονται βαθιά στο «κόκκινο», υποαποδίδοντας σημαντικά σε σχέση με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει μειωθεί περίπου κατά 30%, στα σχεδόν 2 τρισ. δολάρια — επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν πριν από την εκλογική νίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024.  

Όλο αυτό το διάστημα, τα περισσότερα από τα μεγάλα κρυπτονομίσματα κινούνται πτωτικά, με εξαίρεση ορισμένα όπως το HYPE, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 140%. Η ισχυρή του απόδοση αποδίδεται στην αυξημένη μεταβλητότητα και στις εξαιρετικές επιδόσεις παραδοσιακών χρηματοοικονομικών (TradFi)-συνδεδεμένων assets που διαπραγματεύονται στο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο της μητρικής του πλατφόρμας, Hyperliquid.

Αναφορικά με τα παραδοσιακά assets, ο Nasdaq 100 έχει ενισχυθεί κατά 16%, ενώ ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 7,4% και ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ (U.S. Dollar Index) 3%. Έτσι, crypto assets συνδεδεμένα με το δολάριο, όπως τα stablecoins, έχουν αποδώσει καλύτερα από το Bitcoin. Για παράδειγμα, η προσφορά του USDT έχει παραμείνει σχεδόν σταθερή γύρω στα 186 δισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του έχει αυξηθεί κατά 43% στο 9,17%.

Στα εμπορεύματα, τα futures του αργού πετρελαίου WTI έχουν αυξηθεί κατά 20% και ο δείκτης Bloomberg Commodity Index κατά 13%.

Ωστόσο, μαζί με τα crypto απώλειες καταγράφουν και τα μέταλλα, με τον χρυσό να έχει υποχωρήσει πάνω από 6%, το ασήμι κατά 18% και την πλατίνα κατά 24%.

Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στο αφήγημα περί ασφαλών καταφυγίων – ως παραδοσιακά θεωρούμενες αξίες με περιορισμένη σύνδεση με την πραγματική οικονομία και τη γεωπολιτική – έχουν χάσει την εύνοια των επενδυτών. Αντιθέτως, τα crypto projects με ισχυρότερη σύνδεση με παραδοσιακά χρηματοοικονομικά assets ενδέχεται να αποτελούν τις νέες «ασφαλείς επιλογές» για τους traders ψηφιακών assets.

Ημερήσιες τάσεις – Η αγορά «παλεύει» για το κρίσιμο επίπεδο στήριξης

Την Παρακσευή (26/6), η αγορά προσπαθεί να κρατηθεί σε ένα κρίσιμο επίπεδο στήριξης, με το Βitcoin να κινείται σχεδόν αμετάβλητο από τα μεσάνυχτα, αφού ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2024 μία ημέρα πριν.

Έτσι, το Bitcoin – που είχε φτάσει μέχρι και τα 58.100 δολάρια – βρίσκεται σήμερα κοντά στα 59.540 δολάρια με απώλειες 2,64% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,19 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum, από την άλλη, δεν μπορεί να ακολουθήσει την προσπάθεια ανάκαμψης και διευρύνει τις απώλειές του με πτώση 5,21% στα 1.548,07 δολάρια.

«Φωτεινή» εξαίρεση της ημέρας το Solana που κερδίζει 1,17% στα 68,97 δολάρια, ενώ αντίθετα το XRP χάνει 4,4% σχεδόν στο 1,02 δολάριο και το ΒΝΒ υποχωρεί κατά 0,6% στα 559,06 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το HYPE κινείται πτωτικά κατά 1,14% στα 62,45 δολάρια και το Dogecoin υποχωρεί κατά 2,91% στο 0,07369 δολάριο, ενώ το Cardano χάνει 2,77% στο 0,1438 δολάριο.

Το Litecoin σημειώνει απώλειες 1,15% στα 40,91 δολάρια και το Shiba Inu υποχωρεί κατά 4,87% στο 0,000004151 δολάριο, ενώ το Polkadot κάνει «βουτιά» 4,83% στο 0,8353 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς χάνει 2,2% σε 24ωρη βάση και «παίζει» στα 2,142 τρισ. δολάρια.

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