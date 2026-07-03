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Bitcoin: Επιστρέφει στη ζώνη των $61.000 – Οι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη
Νομίσματα
15:00 - 03 Ιουλ 2026

Bitcoin: Επιστρέφει στη ζώνη των $61.000 – Οι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη τις τελευταίες ημέρες, επιστρέφοντας πάνω από τα 61.000 δολάρια και οδεύοντας προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα τέλη Απριλίου. Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την πλήρη επάνοδο σε ανοδική τροχιά, καθώς το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,03% στα 61.939,45 δολάρια.

Η πρόσφατη άνοδος συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα ασθενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας, έναντι πρόβλεψης για περίπου 110.000, εξέλιξη που οδήγησε τις αγορές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στις συνεδριάσεις του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, μεταθέτοντας το ενδεχόμενο νέας αύξησης για τον Οκτώβριο.

Η μεταβολή αυτή ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου, με το Bitcoin να ανακάμπτει από τα επίπεδα κάτω των 58.000 δολαρίων όπου είχε υποχωρήσει στις αρχές της εβδομάδας. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό και το ασήμι να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Θετικότερη εμφανίζεται και η εικόνα στο εσωτερικό της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με αναλυτές της Sygnum Bank, οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι Bitcoin έχουν επιστρέψει σε καθαρές αγορές, ενώ οι λεγόμενες «φάλαινες» – επενδυτές που κατέχουν μεγάλες ποσότητες του ψηφιακού νομίσματος – αυξάνουν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διορθώσεων. Ιστορικά, η συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών θεωρείται ότι τοποθετείται σε χρονικές περιόδους που προηγούνται σημαντικών ανοδικών κινήσεων.

Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι μακροοικονομικές πιέσεις που επιβάρυναν την αγορά τους προηγούμενους μήνες αρχίζουν να εξασθενούν. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο περιορίζει τους πληθωριστικούς κινδύνους, ενώ οι πιο ήπιες τοποθετήσεις στελεχών της Fed ενισχύουν το σενάριο μιας λιγότερο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκροές από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (spot Bitcoin ETFs), που αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα πίεσης το προηγούμενο διάστημα, ενδέχεται να δώσουν τη θέση τους σε θετικές εισροές μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο, η μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα των θερινών μηνών αναμένεται να περιορίσει το μέγεθος των νέων κεφαλαίων που θα κατευθυνθούν στην αγορά.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η προγραμματισμένη ακρόαση στο αμερικανικό Κογκρέσο στις 17 Ιουλίου για το νομοσχέδιο CLARITY Act, το οποίο φιλοδοξεί να θεσπίσει σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Μια ενδεχόμενη πρόοδος στη νομοθετική διαδικασία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετος καταλύτης για την αγορά των κρυπτονομισμάτων.

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