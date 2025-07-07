Μπέσεντ: «Πολυάσχολες ημέρες» για το εμπόριο – Έρχονται νέες ανακοινώσεις τις επόμενες 48 ώρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν αρκετές ανακοινώσεις σχετικά με το εμπόριο τις επόμενες 48 ώρες, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τη Δευτέρα (7/7).

«Πολλοί άλλαξαν στάση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι, χθες το βράδυ το e-mail μου ήταν γεμάτο με πολλές νέες προσφορές, πολλές νέες προτάσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC. «Έτσι, θα είναι δύο πολυάσχολες ημέρες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα στείλει σήμερα επιστολές σχετικά με τους δασμούς σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι επιστολές αυτές δεν θα περιέχουν απαραίτητα τελεσίγραφο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, οι επιστολές θα αναφέρουν κάτι μέσα σε αυτό το πλαίσιο: «Σας ευχαριστούμε που θέλετε να κάνετε εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας καλωσορίζουμε ως εμπορικό εταίρο και εδώ είναι το ποσοστό, εκτός αν θέλετε να επιστρέψετε και να προσπαθήσετε να διαπραγματευτείτε»», είπε.

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ιδιοκτησία του TikTok, οι οποίες σύμφωνα με τον Τραμπ θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα, θα συνδεθούν με τις εμπορικές συνομιλίες.

Είπε ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του τις επόμενες δύο εβδομάδες. «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, αν οι Κινέζοι το θέλουν, οπότε θα συζητήσουμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από το εμπόριο σε άλλους τομείς», δήλωσε.