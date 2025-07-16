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Wall: Ενισχυμένοι οι δείκτες μετά τη διάψευση Τραμπ για «αποπομπή» του Πάουελ
Χρηματιστήρια
23:40 - 16 Ιουλ 2025

Wall: Ενισχυμένοι οι δείκτες μετά τη διάψευση Τραμπ για «αποπομπή» του Πάουελ

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές σημείωσαν έντονες διακυμάνσεις την Τετάρτη μετά τις δηλώσεις ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου για αποπομπή του Τζερόμ Πάουελ από την ηγεσία της Fed. Η διάψευση Τραμπ, στην συνέχεια, επανάφερε την ισορροπία στις αγορές με τους δείκτες να κλείνουν με θετικό πρόσημο.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο CNBC ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πλησιάζει στην αποπομπή του Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), γεγονός που αρχικά πίεσε πτωτικά τον δείκτη S&P 500. Ωστόσο, οι δείκτες ανέκαμψαν αφού ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα, αν και οι επενδυτές εξακολουθούν να φοβούνται ότι μπορεί τελικά να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,32% και έκλεισε στις 6.263,70 μονάδες. Ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,25%, φτάνοντας τις 20.730,49 μονάδες, καταγράφοντας την ένατη διαδοχική ιστορική επίδοση για φέτος. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 231,49 μονάδες ή 0,53%, κλείνοντας στις 44.254,78 μονάδες. Στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ο Dow είχε υποχωρήσει κατά 264,31 μονάδες ή 0,6%.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές ότι ο Τραμπ «πιθανότατα σύντομα» θα απομακρύνει τον Πάουελ από την ηγεσία της Fed. Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, η New York Times αποκάλυψε ότι ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να συντάξει επιστολή αποπομπής και την έχει ήδη δείξει σε βουλευτές.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προσπάθησε λίγο αργότερα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, δηλώνοντας πως είναι «πολύ απίθανο» να αποπέμψει τον Πάουελ σύντομα. «Όχι, δεν το σχεδιάζουμε», δήλωσε, προσθέτοντας όμως ότι «δεν αποκλείει τίποτα».

Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ ζητά την απομάκρυνση του Πάουελ και έχει ασκήσει πιέσεις ώστε η Fed να μειώσει τα επιτόκια σημαντικά. Την Τρίτη πρότεινε μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Πάουελ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα είχε ήδη προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, εάν δεν υπήρχαν οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. «Ουσιαστικά παγώσαμε τις κινήσεις μας όταν είδαμε το μέγεθος των δασμών και σχεδόν όλες οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σημαντικά ως συνέπεια των δασμών», είπε.

«Οι αγορές δεν θα το δουν θετικά αν αποπεμφθεί ο Πάουελ», δήλωσε ο Λάρι Τενταρέλι, ιδρυτής του Blue Chip Daily Trend Report. «Πρόκειται προφανώς για ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα… αλλά γενικά, οι περισσότεροι μεγάλοι παίκτες της αγοράς που γνωρίζω θεωρούν ότι ο Πάουελ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά».

Παράλληλα, νέα οικονομικά στοιχεία αυτή την εβδομάδα ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό και τον αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ στην αμερικανική οικονομία. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) που δημοσιεύθηκε την Τρίτη αυξήθηκε τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο. Αν και η έκθεση για τις τιμές χονδρικής (PPI) την Τετάρτη έδειξε μηδενική μεταβολή μήνα με μήνα, τα στοιχεία δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά αν εξετάσει κανείς τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με τον Μαρκ Μπάλσερ, διευθυντή στρατηγικής επενδύσεων της Girard.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι ο PPI δεν περιλαμβάνει τον άμεσο αντίκτυπο των δασμών, κάτι που σημαίνει ότι τα 27 δισ. δολάρια σε δασμολογικά έσοδα που εισπράχθηκαν τον Ιούνιο θα πρέπει να απορροφηθούν είτε από ξένους κατασκευαστές, είτε από αμερικανικές επιχειρήσεις, είτε –τελικά– από τον καταναλωτή», δήλωσε ο Μπάλσερ.

Οι ανακοινώσεις εταιρικών κερδών για τις τράπεζες συνεχίστηκαν και την Τρίτη. Παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι μετοχές των Bank of America, Goldman Sachs και Morgan Stanley κινήθηκαν πτωτικά.

Οριακές απώλειες για το πετρέλαιο

Οριακά χαμηλότερα διαμορφώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, την Τετάρτη, καθώς τα αμερικανικά αποθέματα καυσίμων και οι ανησυχίες για τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ αντιστάθμισαν κάποιες ενδείξεις αύξησης της ζήτησης.

Το Brent διαμορφώθηκε κατά 19 σεντς ή 0,3% χαμηλότερα, στα 68,52 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση 14 σεντς ή 0,2% στα 66,38 δολάρια.

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