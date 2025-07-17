Ευρωαγορές: Επιστροφή στα «πράσινα» με ώθηση από την ελβετική ΑΒΒ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε θετικό έδαφος άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, Πέμπτη (17/7), μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις στα «κόκκινα». Ώθηση πήραν κατά κύριο λόγο από τα τριμηνιαία αποτελέσματα της ελβετικής ΑΒΒ και την αισιοδοξία για πιθανό deal ΕΕ – ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,74% στις 545,84 μονάδες.

Η εικόνα στους επιμέρους βασικούς δείκτες είναι εξίσου θετική, με τον γερμανικό DAX να πλησιάζει στις 24.240 μονάδες, κερδίζοντας 0,67%, τον γαλλικό CAC να ενισχύεται κατά 1,01% στις 7.780 μονάδες και τον βρετανικό FTSE να κερδίζει 0,42% στις 8.964,25 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει κέρδη 0,35% στις 13.959 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ ανεβαίνει στις 39.975 μονάδες με +0,53%.

Η ABB σημείωσε άλμα 8,2% μετά την ανακοίνωση ρεκόρ τριμηνιαίων παραγγελιών από τη μηχανολογική εταιρεία, λόγω της ισχυρής ζήτησης στις ΗΠΑ και για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές των αντιπάλων Siemens και Schneider Electric προσέθεσαν 3,6% και 5,8% αντίστοιχα. Οι τρεις εταιρείες ήταν μεταξύ των κορυφαίων ενισχυτών του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές τσιπ ανέκτησαν επίσης κάποιες απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η TSMC, ο κύριος παραγωγός προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, κατέγραψε κέρδη ρεκόρ στο δεύτερο τρίμηνο. Η ASML σημείωσε άνοδο 1,7% μετά από πτώση 11% την Τετάρτη.

Στα εμπορικά, ο επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς κατευθύνεται την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς και αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον εμπορικό αντιπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στο Reuters.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές ανέμεναν σαφήνεια για τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΕΕ, καθώς το μπλοκ ετοίμαζε αντίμετρα σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.

Μεταξύ άλλων μετοχών, η Evolution κέρδισε 6,5% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου της σουηδικής εταιρείας τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών.