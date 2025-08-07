19:30 - 07 Αυγ 2025

Νέα Στύρα: Δεν εντοπίστηκε πρόβλημα στα πηδάλια του φέρι μποτ, παρά τους ισχυρισμούς του πλοιάρχου

Καμία βλάβη δεν διαπιστώθηκε στα πηδάλια του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε πρόσφατα σε ξέρα στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, σύμφωνα με το πόρισμα του νηογνώμονα που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο.

πλοιάρχου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι τα πηδάλια «κόλλησαν», με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποφύγει τη σύγκρουση με τη βραχονησίδα. Ο καπετάνιος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή.

Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε το πλήρες Σχέδιο Ανέλκυσης του πλοίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι οποίες ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλους τους αναγκαίους ελέγχους. Λίγο μετά τις 18:00, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκόλλησης του πλοίου από το σημείο της προσάραξης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν:

  • Ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού
  • Δύο ρυμουλκά
  • Ένα σκάφος απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος
    Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ.

Εκτεταμένη ζημιά στο κύτος - Παραμένουν τα οχήματα στο πλοίο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύτες πραγματοποίησαν αυτοψία στο κύτος του πλοίου και διαπίστωσαν ρήγμα μήκους περίπου 20 μέτρων, το οποίο επιβεβαιώνει την ένταση της πρόσκρουσης.

Την ίδια στιγμή, η ταλαιπωρία για τους επιβάτες συνεχίζεται, καθώς τα οχήματά τους παραμένουν εγκλωβισμένα πάνω στο πλοίο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσής τους.

