Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.
19:50 - 07 Αυγ 2025
Επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Έμφαση στην απελευθέρωση ομήρων και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των ομήρων και τόνισε τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.
Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2025 - 19:30