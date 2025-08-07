Επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Έμφαση στην απελευθέρωση ομήρων και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα
Πολιτική
19:50 - 07 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των ομήρων και τόνισε τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2025 - 19:30
