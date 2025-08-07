Επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Έμφαση στην απελευθέρωση ομήρων και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των ομήρων και τόνισε τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.