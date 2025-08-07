Λούτνικ: Αναμένουμε 50 δισ. δολάρια έσοδα τον μήνα από δασμούς - Προς νέα παράταση με την Κίνα

Ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, ότι η χώρα προβλέπεται να εισπράττει έσοδα ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων μηνιαίως από τους αυξημένους δασμούς που τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή, επιβαρύνοντας τις εισαγωγές από δεκάδες χώρες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox Business Network, ο Λούτνικ εξήγησε πως η αύξηση των εσόδων δεν περιορίζεται μόνο στους παραδοσιακούς τομείς, αλλά περιλαμβάνει και κρίσιμες βιομηχανίες όπως οι ημιαγωγοί και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Θα δείτε έσοδα από ημιαγωγούς, φάρμακα, από κάθε είδους κατηγορία δασμών να εισρέουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη διορία της 12ης Αυγούστου για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, ο Αμερικανός υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω πως αυτό είναι ζήτημα που θα το χειριστούν η διαπραγματευτική ομάδα και ο πρόεδρος. Ωστόσο, η αίσθησή μου είναι ότι θα υπάρξει συμφωνία και πως πιθανόν να δοθεί νέα παράταση 90 ημερών», δήλωσε, προσθέτοντας πως θα αφήσει την τελική απόφαση στην ομάδα που είναι αρμόδια για το εμπόριο.