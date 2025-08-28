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Ασιατικές αγορές: Υποχώρησε ο Nifty στον απόηχο των νέων δασμών Τραμπ – Σταθερά τα επιτόκια στη Ν. Κορέα
Χρηματιστήρια
10:18 - 28 Αυγ 2025

Ασιατικές αγορές: Υποχώρησε ο Nifty στον απόηχο των νέων δασμών Τραμπ – Σταθερά τα επιτόκια στη Ν. Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν κατά βάση ανοδικές τάσεις την Πέμπτη (28/8), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Κορέας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με κέρδη 0,76% στις 42.842,00 μονάδες, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 8.980,00 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,14% στις 3.843,60 μονάδες και ο SZSE Component σημείωσε ράλι 2,17% στις 12.562,39 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Kopsi της Νότιας Κορέας κατέγραψε κέρδη 0,29% στις 3.196,73 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,65% στις 25.034,00 μονάδες και ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,50% στις 24.589,90 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2,5% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, παρά το αβέβαιο εμπορικό περιβάλλον της χώρας. Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Παράλληλα, η αυστραλιανή εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών Lynas Rare Earths σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 750 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (488 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) μέσω έκδοσης μετοχών με έκπτωση, προκειμένου να ενισχύσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και εξερεύνησής της. Η εταιρεία θα εκδώσει μετοχές σε τιμή 13,25 αυστραλιανά δολάρια, περίπου 10% χαμηλότερη από την τελευταία τιμή κλεισίματος. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι μετοχές της τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas κατέγραψαν ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενισχυμένα από τη σταθερή ζήτηση τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς της πτήσεις.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε αύξηση 15% στα βασικά κέρδη προ φόρων στα 2,39 δισ. αυστραλιανά δολάρια (1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών της Visible Alpha που ήταν 2,38 δισ. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 8,6%, φτάνοντας τα 23,82 δισ. αυστραλιανά δολάρια για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Σημειώνεται ακόμη, ότι δευτερογενείς δασμοί 25% από τις ΗΠΑ σε ινδικές εξαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό δασμών στις εξαγωγές της Ινδίας στο 50%.

«Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας έχουν, φυσικά, καταστεί πιο ρεαλιστικοί», ανέφερε η Barclays σε σημείωμά της. Οι κύριες εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ —ηλεκτρικός εξοπλισμός, πολύτιμοι λίθοι και κοσμήματα— είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τους νέους δασμούς, πρόσθεσε η τράπεζα. Ωστόσο, οι αναλυτές της αναμένουν ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ινδίας θα συνεχιστούν.

Τέλος, οι ασιατικές μετοχές εταιρειών ημιαγωγών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, αφού η Nvidia ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα και έσοδα την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι η αύξηση των πωλήσεων για το επόμενο τρίμηνο θα παραμείνει πάνω από 50%. Ωστόσο, η μετοχή —η οποία έχει αυξηθεί κατά 35% φέτος, μετά από σχεδόν τριπλασιασμό το 2024— υποχώρησε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς τα έσοδα από τα data centers υστέρησαν των προσδοκιών για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

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