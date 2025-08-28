ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα (28/8) η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ
Φορολογία
09:45 - 28 Αυγ 2025

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα (28/8) η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κάθε χρόνο υποβάλλονται περισσότερες από 1.000.000δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.

Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία μεταβολής Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και καθεστώτος ΦΠΑ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με νέες ψηφιακές καινοτομίες που εισάγονται με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή(Α.1122/2025, Α.1123/2025).

Κάθε χρόνο υποβάλλονται περισσότερες από 1.000.000δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ. Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, η πλειονότητα αυτών των δηλώσεων θα ολοκληρώνεται πλέον αυτόματα και ψηφιακά, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους. Παράλληλα αυξάνεται η αποδοτικότητα της Φορολογικής Διοίκησης για περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούνται ψηφιακά.

Ειδικότερα, η εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης της ψηφιακής πύλης myAADEαναβαθμίζεται σημαντικά προσφέροντας στους φορολογούμενους τις παρακάτω δυνατότητες:

• Μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ σε ένα βήμα: Καταχώριση ή μεταβολή ή διακοπή ΚΑΔ με ταυτόχρονη επιλογή υπαγωγής ή/και καθεστώτος ΦΠΑ, άμεσα και με ασφάλεια.
• Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού: Δυνατότητα καταχώρισης, μεταβολής ή διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης»
• Ευρετήριο ΚΑΔ: Εμφάνιση ευρετηρίου κατά την επιλογή ΚΑΔ, με πλήρη διάρθρωση κατά NACE και CPA, για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση.
• Σήμανση ΦΠΑ: Επισήμανση κάθε ΚΑΔ ως προς τη φορολογική του αντιμετώπιση για σκοπούς ΦΠΑ.
• Οδηγίες και μηνύματα: Καθοδήγηση των φορολογούμενων με κείμενα βοήθειας, καθώς και με πληροφοριακά ή απαγορευτικά μηνύματα.
• Αυτόματη ολοκλήρωση: Αυτόματη ολοκλήρωση της διαδικασίας εφόσον οι συστημικοί έλεγχοι επαληθεύσουν τον επιτρεπτό συνδυασμό ΚΑΔ με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ και η δήλωση δεν είναι εκπρόθεσμη ή δεν απαιτεί την επισύναψη δικαιολογητικών.
• Δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και επισύναψη δικαιολογητικών για περαιτέρω έλεγχο: Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ή δηλώσεων που απαιτούν επισύναψη δικαιολογητικών και αφορούν μεταβολή ΚΑΔ ή/ και καθεστώτος ΦΠΑ (π.χ. μη υπαγωγή φυσικού προσώπου σε ΦΠΑ, ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετάταξη από/προς ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ). Οι δηλώσεις αυτές προωθούνται στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για έλεγχο και ολοκλήρωση.
• Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας:Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος στην προσωπική θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου ή μέσω του myAADEapp καθώς και μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι:

• η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης,
• η μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού μπορεί να ολοκληρωθεί ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ, στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Γαλλία
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Γαλλία

Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσιονομική πειθαρχία και... ξερό ψωμί από τον Μητσοτάκη: «Πού θα βρω €1 δισ. για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ;»
Πολιτική

Δημοσιονομική πειθαρχία και... ξερό ψωμί από τον Μητσοτάκη: «Πού θα βρω €1 δισ. για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ;»

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ