ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 10 νεκρούς – Χτυπήθηκε το κτήριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ
Ειδήσεις
10:00 - 28 Αυγ 2025

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 10 νεκρούς – Χτυπήθηκε το κτήριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία, με έδρα το Κίεβο, υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα την Πέμπτη (28/8), σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί ισχυρό κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

«Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο επλήγη από τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, μέσω της πλατφόρμας X.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις, που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία», πρόσθεσε η Κος. «Η πλήρης αλληλεγγύη μας είναι με το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που βιώνουν αυτήν την επίθεση».

Η πρέσβειρα της ΕΕ στο Κίεβο, Καταρίνα Μαθερνόβα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία υπέστη «σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» που προκάλεσε ένας πύραυλος ο οποίος έπληξε απευθείας γειτονικό κτήριο, σύμφωνα με το Euractiv.

«Η “ειρήνη” της Ρωσίας χθες το βράδυ: μαζική επίθεση στο Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Τουλάχιστον 10 νεκροί, 30 τραυματίες, πολλά κτίρια κατεστραμμένα», έγραψε. «Αυτή είναι η πραγματική απάντηση της Μόσχας στις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Παρά τις σημαντικές ζημιές σε αρκετούς ορόφους του πολυώροφου κτηρίου, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μεταξύ των εργαζομένων της Αντιπροσωπείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία πλήττει πολιτικές υποδομές κοντά στην Αντιπροσωπεία, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Τον Ιούνιο, ένα drone τύπου Shahed είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε γειτονικό γραφειακό κτήριο.

Ο ουκρανικός στρατός δημοσίευσε τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τα αντιαεροπορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με αυτά, 563 από τα 598 ρωσικά drones και 26 από τα 31 πυραύλους καταρρίφθηκαν. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα προς το παρόν.

«Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «δεκάδες τραυματίστηκαν» από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ειρήνη στην Ουκρανία ο δρόμος φαίνεται να είναι ακόμη μακρύς. Πέρα από τις φονικές επιθέσεις στο Κίεβο, οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι στην ευρύτερη περιοχή της Βίνιτσα, 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Ρωσία επιτέθηκε σκόπιμα σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με την Ναταλία Ζαμπολότνα από τη στρατιωτική διοίκηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες στην περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα προς το παρόν.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει να πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, αφού ρωσικά κανάλια Telegram ανέφεραν μια ουκρανική επίθεση στο διυλιστήριο Novokuibyshevsk στην περιφέρεια Σαμάρα, η Ουκρανία επιβεβαίωσε τις αναφορές. Ο ουκρανικός στρατός επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις, ενώ επιτέθηκε και σε ένα άλλο διυλιστήριο στο Afipsky στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα προς το παρόν. Η Ουκρανία επιτίθεται επανειλημμένα και στοχευμένα στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η Ρωσία έχει χάσει το 17% της παραγωγικής της ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου λόγω των επιθέσεων με drones σε ρωσικά διυλιστήρια. Σε πολλές περιοχές επικρατεί έλλειψη καυσίμων. Οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Τέλος, οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στην Κοπεγχάγη, με κύριο θέμα την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία για τον τερματισμό της πλήρους εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 10:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα (28/8) η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα (28/8) η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Γαλλία
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Γαλλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων
Ειδήσεις

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7
Ειδήσεις

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:30

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 08:20

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 08:16

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 08:10

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:06

Νικς: Τα «πέτρινα χρόνια», οι εκλάμψεις με τον Γιούινγκ και η λύτρωση

Εργασιακά
15/06/2026 - 08:03

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 07:56

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19/6 υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ