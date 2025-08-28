Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 10 νεκρούς – Χτυπήθηκε το κτήριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία, με έδρα το Κίεβο, υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα την Πέμπτη (28/8), σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί ισχυρό κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο επλήγη από τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, μέσω της πλατφόρμας X.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις, που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία», πρόσθεσε η Κος. «Η πλήρης αλληλεγγύη μας είναι με το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που βιώνουν αυτήν την επίθεση».

Η πρέσβειρα της ΕΕ στο Κίεβο, Καταρίνα Μαθερνόβα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία υπέστη «σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» που προκάλεσε ένας πύραυλος ο οποίος έπληξε απευθείας γειτονικό κτήριο, σύμφωνα με το Euractiv.

«Η “ειρήνη” της Ρωσίας χθες το βράδυ: μαζική επίθεση στο Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Τουλάχιστον 10 νεκροί, 30 τραυματίες, πολλά κτίρια κατεστραμμένα», έγραψε. «Αυτή είναι η πραγματική απάντηση της Μόσχας στις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Παρά τις σημαντικές ζημιές σε αρκετούς ορόφους του πολυώροφου κτηρίου, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μεταξύ των εργαζομένων της Αντιπροσωπείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία πλήττει πολιτικές υποδομές κοντά στην Αντιπροσωπεία, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Τον Ιούνιο, ένα drone τύπου Shahed είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε γειτονικό γραφειακό κτήριο.

Ο ουκρανικός στρατός δημοσίευσε τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τα αντιαεροπορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με αυτά, 563 από τα 598 ρωσικά drones και 26 από τα 31 πυραύλους καταρρίφθηκαν. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα προς το παρόν.

«Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «δεκάδες τραυματίστηκαν» από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ειρήνη στην Ουκρανία ο δρόμος φαίνεται να είναι ακόμη μακρύς. Πέρα από τις φονικές επιθέσεις στο Κίεβο, οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι στην ευρύτερη περιοχή της Βίνιτσα, 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Ρωσία επιτέθηκε σκόπιμα σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με την Ναταλία Ζαμπολότνα από τη στρατιωτική διοίκηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες στην περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα προς το παρόν.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει να πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, αφού ρωσικά κανάλια Telegram ανέφεραν μια ουκρανική επίθεση στο διυλιστήριο Novokuibyshevsk στην περιφέρεια Σαμάρα, η Ουκρανία επιβεβαίωσε τις αναφορές. Ο ουκρανικός στρατός επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις, ενώ επιτέθηκε και σε ένα άλλο διυλιστήριο στο Afipsky στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα προς το παρόν. Η Ουκρανία επιτίθεται επανειλημμένα και στοχευμένα στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η Ρωσία έχει χάσει το 17% της παραγωγικής της ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου λόγω των επιθέσεων με drones σε ρωσικά διυλιστήρια. Σε πολλές περιοχές επικρατεί έλλειψη καυσίμων. Οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Τέλος, οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στην Κοπεγχάγη, με κύριο θέμα την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία για τον τερματισμό της πλήρους εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.