Θετικό πρόσημο στις ευρωπαϊκές αγορές - Άλμα για την μετοχή Novo Nordisk μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του Wegovy

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνταν ευρύτερα ανοδικά το πρωί της Δευτέρας 1/9 με την μετοχή της Novo Nordisk ενισχύεται κατά 3% μετά από δοκιμή που δείχνει ότι το Wegovy υπερτερεί των ανταγωνιστών του στην καρδιοπάθεια.

Η ημέρα αναμένεται να είναι σχετικά ήσυχη από πλευράς μακροοικονομικών ανακοινώσεων στην Ευρώπη, αν και αναμένονται στοιχεία για την ανάπτυξη της Τουρκίας και τα ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, στο άνοιγμα των αγορών ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,33% στις 551,98 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο κατά 0,43% στις 24.024,94 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,21% στις 9.206,25 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,29% στις 7.726,44 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει σημαντική άνοδο κατά 0,71% και διαμορφώνεται στις 42.496,00 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,49% και διαμορφώνεται στις 7.797,90 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX είναι ο μόνος από τους κυριότερους δείκτες που κινείται πτωτικά κατά 0,22% στις 14.915,50 μονάδες.

Η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk σημείωσε άνοδο 3% στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων από κλινική δοκιμή που δείχνουν ότι το φαρμακευτικό της «μπλοκμπάστερ» Wegovy υπερτερεί των βασικών ανταγωνιστών του στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η μελέτη έδειξε ότι οι χρήστες του semaglutide (η δραστική ουσία του Wegovy) που συνέχισαν τη θεραπεία παρουσίασαν έως και 57% μεγαλύτερη μείωση στον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου, σε σύγκριση με όσους έλαβαν tirzepatide, τη δραστική ουσία των ανταγωνιστικών φαρμάκων Zepbound και Mounjaro της αμερικανικής εταιρείας Eli Lilly.

Οι δύο εταιρείες αποτελούν τους βασικούς παίκτες στον ολοένα πιο ανταγωνιστικό χώρο των φαρμάκων απώλειας βάρους, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αξιολογούν τα επιστημονικά δεδομένα για τα βασικά προϊόντα τους.

Οι περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με πτώση την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τα στοιχεία πληθωρισμού σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αξιολογώντας το ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του έδωσε σήματα που ερμηνεύθηκαν ως ήπια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed είναι προγραμματισμένη για τις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Σεπτέμβριος: Ο λιγότερο αγαπημένος μήνα της Wall Street

Στο μεταξύ, οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μικτά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα νέα στοιχεία μεταποίησης της Κίνας από τον δείκτη RatingDog (πρώην Caixin PMI) για τον Αύγουστο, που διαμορφώθηκε στις 50,5 μονάδες, έναντι συρρίκνωσης (49,5 μονάδες) τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή έδειξαν ότι ο επίσημος δείκτης μεταποίησης PMI της Κίνας διαμορφώθηκε στις 49,4 μονάδες για τον Αύγουστο, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τις 49,3 μονάδες του Ιουλίου.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στις σχέσεις Ινδίας-Κίνας, μετά τη συμφωνία των ηγετών των δύο χωρών ότι είναι «εταίροι στην ανάπτυξη και όχι αντίπαλοι», στη διάρκεια διήμερης συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στη σύνοδο.

Οι χρηματοοικονομικές αγορές των ΗΠΑ παραμένουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Ημέρα Εργασίας (Labor Day).