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Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με «οδηγό» το deal Anglo American-Teck
Χρηματιστήρια
19:53 - 09 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με «οδηγό» το deal Anglo American-Teck

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπια άνοδο έκλεισαν την Τρίτη (9/9) οι ευρωπαϊκές αγορές, με τα μετοχικά χαρτοφυλάκια του κλάδου εξορυκτικών να οδηγούν τα κέρδη, καθώς η γιγάντια του κλάδου Anglo American ανακοίνωσε συγχώνευση με τη καναδική Teck Resources  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τελικά με άνοδο 0,06% στις 552 μονάδες, μετά από μία ασταθή συνεδρίαση.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,37% στις 23.718 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 0,23% στις 9.242 μονάδες.

Τέλος, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 αυξήθηκε κατά 0,19% στις 7.749 μονάδες, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά αλλά παρέμειναν κάτω από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα μετά την πτώση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα (8/9), εξέλιξη που ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές.

Η αποτυχία της κυβέρνησης να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης σημαίνει ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει τώρα να ορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια. Οι αγορές θεωρούν πιθανό ότι η επιλογή του Μακρόν θα είναι ξανά ένας κεντρώος σύμμαχος που θα ηγηθεί μειοψηφικής κυβέρνησης.

Στην περιφέρεια, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε αρκετά, με τον ισπανικό ΙΒΕΧ να τερματίζει στις 15.023 μονάδες, ενισχυόμενος κατά 0,14% και τον ιταλικό ΜΙΒ στο Μιλάνο να κλείνει με άνοδο 0,68% στις 42.008 μονάδες.

Στο «μέτωπο» των εταιρειών, η Anglo American τράβηξε τα βλέμματα και η μετοχή της «εκτοξεύτηκε» κατά 9% αμέσως μετά την ανακοίνωση για συγχώνευση με την καναδική Teck Resources – ένα deal αξίας 50 δισ. δολαρίων που θα οδηγήσει στη δημιουργία της Anglo Teck, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού σε παγκόσμια κλίμακα. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Anglo θα κατέχουν 62,4% και της Teck 37,6%. Μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης, η μετοχή της Teck στη Φρανκφούρτη ενισχύθηκε κατά 12% – 14,3%.

Παράλληλα, στην Ιταλία, η Monte dei Paschi di Siena κέρδισε 4,1%, αφού εξασφάλισε το 62% στον στόχο εξαγοράς της Mediobanca, με τη μετοχή της τελευταίας να ενισχύεται κατά 4%.

Εν τω μεταξύ, η Novartis υποχώρησε 0,6%, καθώς ανακοίνωσε την εξαγορά της αμερικανικής Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της Tourmaline εκτινάχθηκε 56% στην προχρηματιστηριακή συνεδρίαση της Wall Street. Η Saab βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο του δείκτη με πτώση 4,7%, μετά την κάλυψη της μετοχής από την Barclays με αξιολόγηση «underweight», μία εβδομάδα μετά αντίστοιχη κίνηση της Morgan Stanley.

Στο μακροοινομικό περιβάλλον, τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην ΕΚΤ και τη Fed, με τους επενδυτές να περιμένουν την πορεία που θα ακολουθήσουν τα επιτόκια.

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