ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq μετά την πτώση των τιμών χονδρικής
Χρηματιστήρια
17:00 - 10 Σεπ 2025

Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά την πτώση των τιμών χονδρικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν νέα ρεκόρ στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Wall Street την Τετάρτη (10/9), μετά την απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής, μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους επενδυτές που ζητούν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να τονώσει την οικονομία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,20% στις 45.621,23 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,50% στις 6.545,77 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,34% και διαμορφώνεται στις 21.954,32 μονάδες.

Το κλίμα της αγοράς ενισχύθηκε μετά την τελευταία μέτρηση του δείκτη τιμών παραγωγού, η οποία έδειξε ότι οι τιμές χονδρικής πτώσης 0,1% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από τον Dow Jones είχαν εκτιμήσει αύξηση 0,3%. Ο βασικός δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε, επίσης, κατά 0,1%.

Η έκθεση αποτελεί θετικό σημάδι για την κατάσταση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία εν όψει της δημοσίευσης του δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη (11/9), ο οποίος παρακολουθείται με μεγαλύτερη προσοχή. Σύμφωνα με το Dow Jones, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση CPI θα δείξει μηνιαία αύξηση 0,3%. Αυτό περιλαμβάνει το γενικό δείκτη όλων των ειδών, καθώς και το βασικό δείκτη που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, οι οποίες είναι ευμετάβλητες. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, ο ετήσιος γενικός δείκτης CPI θα ανέλθει στο 2,9%, ενώ ο βασικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,1%.

Εάν τα στοιχεία είναι κοντά σε αυτές τις εκτιμήσεις, η Fed θα έχει περισσότερα επιχειρήματα για να προχωρήσει σε μια νέα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές θεωρούν, πλέον, βέβαιο ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 0,25 μονάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch που βασίζεται στις συναλλαγές μελλοντικών συμβολαίων της Fed. Επίσης, μετά τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), αύξησαν τις προβλέψεις τους ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης.

«Με αυτά τα στοιχεία, αν η Fed είναι πραγματικά εξαρτημένη από τα δεδομένα, το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι: «Γιατί όχι 50 μονάδες μείωση;»», δήλωσε ο Mohamed El-Erian της Allianz στο CNBC. «Η απασχόληση είναι πολύ πιο αδύναμη από ό,τι αναμενόταν και τώρα τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι πολύ καλύτερα».

Οι μετοχές της Oracle εκτοξεύεται μετά την ανακοίνωση της «παλιάς φρουράς» της τεχνολογίας ότι τα έσοδα από τις cloud βάσεις δεδομένων της Amazon, της Google και της Microsoft αυξήθηκαν κατά 1.529% το τελευταίο τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από τη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν, επίσης, από τις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας για το cloud, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία της κέρδη ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Η Oracle αναμένει έσοδα 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υποδομές cloud για το οικονομικό έτος 2030, μια σημαντική αύξηση από τα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια του οικονομικού έτους 2025.

Οι μετοχές της Nvidia και της AMD σημειώνουν, επίσης, άνοδο, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να στρέφονται και πάλι προς τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 17:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωκοινοβούλιο: «Κόκκινη» συμβολική διαμαρτυρία για τον πόλεμο στη Γάζα
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: «Κόκκινη» συμβολική διαμαρτυρία για τον πόλεμο στη Γάζα

HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Άνοιξε η πλατφόρμα για την χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
Οικονομία

Άνοιξε η πλατφόρμα για την χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025
Business Facts

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό
Magazino

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό
Ειδήσεις

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη η Θεοδώρα Τζάκρη

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ