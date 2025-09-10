Απρόσμενη πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Απροσδόκητη μείωση κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο, καθώς υποχώρησε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, ύστερα από δύο διαδοχικούς μήνες ανόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών των υπηρεσιών κατά 0,2%, ενώ οι τιμές των αγαθών κινήθηκαν οριακά ανοδικά, με αύξηση 0,1%.

Σε ετήσια βάση, ο PPI κατέγραψε άνοδο 2,6%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του δομικού δείκτη PPI, ο οποίος εξαιρεί τρόφιμα, ενέργεια και εμπορικές υπηρεσίες, καθώς σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,3% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,8%, στη μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση από τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχε φτάσει στο 3,5%.

Η νέα αυτή ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού αναμένεται να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed, ενόψει και των κρίσιμων στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).