ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απρόσμενη πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ τον Αύγουστο
Ειδήσεις
16:00 - 10 Σεπ 2025

Απρόσμενη πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απροσδόκητη μείωση κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο, καθώς υποχώρησε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, ύστερα από δύο διαδοχικούς μήνες ανόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών των υπηρεσιών κατά 0,2%, ενώ οι τιμές των αγαθών κινήθηκαν οριακά ανοδικά, με αύξηση 0,1%.

Σε ετήσια βάση, ο PPI κατέγραψε άνοδο 2,6%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του δομικού δείκτη PPI, ο οποίος εξαιρεί τρόφιμα, ενέργεια και εμπορικές υπηρεσίες, καθώς σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,3% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,8%, στη μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση από τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχε φτάσει στο 3,5%.

Η νέα αυτή ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού αναμένεται να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed, ενόψει και των κρίσιμων στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 16:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τα fashion shows στη μεγάλη οθόνη: Η ζωή του Αρμάνι γίνεται ταινία
Magazino

Από τα fashion shows στη μεγάλη οθόνη: Η ζωή του Αρμάνι γίνεται ταινία

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει μόνο με τουρισμό και real estate
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει μόνο με τουρισμό και real estate

Δούκας: Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα

Πιερρακάκης: «Κοινωνικό μέρισμα» τα 3,9 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής
Οικονομία

Πιερρακάκης: «Κοινωνικό μέρισμα» τα 3,9 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025
Business Facts

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό
Magazino

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό
Ειδήσεις

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη η Θεοδώρα Τζάκρη

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ