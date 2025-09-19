Τραμπ: Νέο τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B για περιορισμό της χρήσης τους

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτίθεται να εισαγάγει νέο τέλος αίτησης ύψους 100.000 δολαρίων για τις βίζες H-1B, που αφορούν εργαζόμενους σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, με στόχο να μειωθεί η χρήση τους, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του για περιορισμό της μετανάστευσης, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg News.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει σύντομα μια διακήρυξη που θα περιορίζει την είσοδο στο πρόγραμμα H-1B για εταιρείες, εκτός εάν καταβληθεί το υψηλό τέλος αίτησης. Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στα επίπεδα μισθών για τους δικαιούχους, ως μέτρο περιορισμού της χρήσης των βίζων.

Το πρόγραμμα H-1B είναι κρίσιμο για εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Amazon, η Microsoft και η Meta Platforms, που βασίζονται σε εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό για την κάλυψη τεχνικών θέσεων. Το 2025, η Amazon είχε πάνω από 10.000 εγκρίσεις H-1B, ενώ η Microsoft και η Meta πάνω από 5.000 η κάθε μία.

Οι επικριτές των βίζων H-1B υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες τις χρησιμοποιούν για να περιορίσουν τους μισθούς και να παρακάμπτουν Αμερικανούς υποψήφιους για θέσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν. Οι βίζες H-1B δίνονται για τρία έως έξι χρόνια και απευθύνονται σε ειδικευμένα επαγγέλματα, όπως μηχανικούς λογισμικού, διαχειριστές τεχνολογικών έργων και άλλους επαγγελματίες πληροφορικής.