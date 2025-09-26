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Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο τις νέες ανακοινώσεις Τραμπ
Χρηματιστήρια
19:30 - 26 Σεπ 2025

Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο τις νέες ανακοινώσεις Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές έκλεισαν σε θετικό έδαφος την Παρασκευή (26/9), με τους επενδυτές να αξιολογούν τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου σχετικά με την εμπορική πολιτική και τις ενδεχόμενες συνέπειες για τη βιομηχανία και τον κλάδο της υγείας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,78%, κλείνοντας στις 554,52 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,84% στις 23.733,09 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,77% και έκλεισε στις 9.284,83 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,97% στις 7.870,68 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,68% στις 42.410 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 1,28% στις 15.346,80 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημείωσε άνοδο 0,49% στις 7.953,02 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Healthcare παρουσίασε ασταθή πορεία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προτού κλείσει σταθερός. Οι ανακοινώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών 100% στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από την 1η Οκτωβρίου επηρέασαν τις μετοχές του κλάδου.

Η Zealand Pharma υποχώρησε κατά 2,4%, η Novo Nordisk κατά 3,5% και η Orion κατά 1,9%. Ωστόσο, στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος των νέων δασμών θα είναι διαχειρίσιμος, καθώς οι εταιρείες μπορούν να αποφύγουν την επιβάρυνση μέσω επενδύσεων σε παραγωγικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι από τον επόμενο μήνα τα βαρέα φορτηγά θα επιβαρύνονται με δασμούς 25%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εμπορικές πολιτικές παραμένουν στο επίκεντρο: η γερμανική Handelsblatt ανέφερε σχέδια για επιβολή δασμών έως και 50% στον κινεζικό χάλυβα τις επόμενες εβδομάδες.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δανική Orsted σημείωσε πτώση 2%, καθώς πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση μεριδίου του αιολικού πάρκου Hornsea 3 στον αμερικανικό κολοσσό διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Apollo.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 19:29
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