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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ασφάλεια και εταιρικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
10:50 - 01 Οκτ 2025

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ασφάλεια και εταιρικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές ανοίγουν το τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους με αρνητικά πρόσημα την Τετάρτη (1/10), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,19% και διαμορφώνεται στις 559,24 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX διολισθαίνει κατά 0,31% στις 23.806,73 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,39% στις 9.386,33 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,09% και διαμορφώνεται στις 7.889,71 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,60% και διαμορφώνεται στις 42.365,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολισθαίνει κατά 0,54% στις 15.398,35 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,22% και διαμορφώνεται στις 7.975,48 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά το τελευταίο τρίμηνο, με τον Stoxx 600 να καταγράφει άνοδο 3,1% τους τρεις μήνες έως το Σεπτέμβριο. Ανάμεσα στους κερδισμένους ξεχώρισαν οι ισπανικές μετοχές, ο τραπεζικός τομέας και ο τεχνολογικός κολοσσός ASML.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε κλείσιμο μετά την αποτυχία Ρεπουμπλικάνων —συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ— και Δημοκρατικών να συμφωνήσουν σε βραχυπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει τη δημοσίευση κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση, περιπλέκοντας τις εκτιμήσεις για την επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, οι ηγέτες της περιοχής συναντώνται στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την ενίσχυση της ασφάλειας, μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου σε χώρες όπως η Δανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία έχει γίνει μόνιμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λουκ Φρίντεν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Στις εταιρικές εξελίξεις, η εχθρική προσφορά εξαγοράς της ισπανικής Sabadell από την BBVA κέρδισε έδαφος, καθώς ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος, David Martinez, δήλωσε πως θα την υποστηρίξει, παρά την αντίθετη θέση του διοικητικού συμβουλίου. Η αναθεωρημένη πρόταση αποτιμά τη Sabadell σε 16,97 δισ. ευρώ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, νέα μακροοικονομικά στοιχεία. Ο δείκτης PMI μεταποίησης της Ρωσίας υποχώρησε στις 48,2 μονάδες το Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα συρρίκνωσης και τη μεγαλύτερη πτώση τριετίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης τιμών κατοικιών της Nationwide αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Τέλος, αναμένονται, επίσης, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στην Ελβετία και ο προκαταρκτικός δείκτης πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 10:50
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