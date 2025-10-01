Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ η αναβάθμιση δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής στο Δήμο Αθηναίων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε την απόφαση για την ένταξη του έργου αναβάθμισης και επέκτασης της δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής των κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

Το έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς, επεκτάσιμου και διαλειτουργικού πληροφοριακού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών και θα βελτιώνεται ουσιαστικά η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την επέκταση της δικτυακής υποδομής σε κτήρια του Δήμου, μέσω εγκατάστασης νέων καλωδιακών οπτικών ινών και χαλκού, καθώς και την αντικατάσταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, όπου απαιτείται. Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των δημοτικών κτηρίων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερη ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα αντικατασταθεί ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός Νέας Γενιάς του Δήμου, με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη συμβατότητα με τις υφιστάμενες υποδομές. Τέλος, προβλέπεται η αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.