Ασιατικές αγορές: Απώλειες στο φόντο της επίσκεψης Τραμπ στην Ιαπωνία

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο μετά την άφιξή του στο Τόκιο τη Δευτέρα και θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα έχει συνομιλίες με την Τακαΐτσι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε από το ιστορικό υψηλό του την Τρίτη κατά 0,58% στις 50.219,18 μονάδες, ενώ ο ευρύς Topix υποχώρησε κατά 1,18% και έκλεισε στις 3.285,87 μονάδες.
Ο Kospi της Νότιας Κορέας επίσης υποχώρησε από το ιστορικό υψηλό του με απώλειες 0,8% στις 4.010,41 μονάδες.
Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε οριακή άνοδο, κλείνοντας την ημέρα στις 903,3 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2024.
Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξής της σε διάστημα άνω του ενός έτους.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,48% για να κλείσει στις 9.012,5.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,51%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε επίσης 0,48%.