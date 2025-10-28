Οι εξεγέρσεις της Gen Z... εξαπλώνονται: Ο ρόλος των social media

Από τις Άνδεις έως τα Ιμαλάια, ένα νέο κύμα διαδηλώσεων ξεσπά σε ολόκληρο τον κόσμο, τροφοδοτούμενο από την οργή των νέων ανθρώπων απέναντι στις κυβερνήσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζουελίνα, αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την εξουσία και να εγκαταλείψει τη χώρα ύστερα από στρατιωτική ανταρσία που αποτέλεσε την κορύφωση των διαδηλώσεων από την “Gen Z Madagascar”.

Η οργή απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο στο νησιωτικό κράτος του Ινδικού Ωκεανού αντανακλά άλλες πρόσφατες διαμαρτυρίες σε χώρες όπως το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η Κένυα, το Περού και το Μαρόκο. Αυτές οι εξεγέρσεις πυροδοτήθηκαν από συγκεκριμένες αφορμές, αλλά υποκινούνται από χρόνια προβλήματα όπως η αυξανόμενη ανισότητα, η οικονομική αβεβαιότητα, η διαφθορά και ο νεποτισμός των ηγετών.

Σύμφωνα με το Associated Press, όλες οι παραπάνω εξεγέρσεις έχουν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους: πρόκειται κυρίως για κινήματα χωρίς εμφανή ηγεσία, τα οποία αποτελούνται πρωτίστως από νέους ανθρώπους της “Gen Z” — όσους δηλαδή έχουν γεννηθεί περίπου μεταξύ 1996 και 2010. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη γενιά που μεγάλωσε εξ ολοκλήρου στην ψηφιακή εποχή.

«Αυτό που συνδέει αυτές τις νεανικές κινητοποιήσεις είναι η κοινή αίσθηση πως τα παραδοσιακά πολιτικά συστήματα των χωρών τους δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της γενιάς τους, είτε πρόκειται για τη διαφθορά, είτε για την κλιματική αλλαγή, είτε για τις οικονομικές ανισότητες. Η διαμαρτυρία γίνεται τότε η λογική διέξοδος όταν τα θεσμικά κανάλια μοιάζουν μπλοκαρισμένα», δήλωσε ο Σαμ Νέιντελ, διευθυντής του Social Change Lab, μιας βρετανικής ΜΚΟ που ερευνά τις διαδηλώσεις και τα κοινωνικά κινήματα.

«Ανταλλαγή» ιδεών μεταξύ των κινημάτων

Παρότι οι αφορμές διαφέρουν, οι περισσότερες κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από την κυβερνητική αυθαιρεσία ή αδιαφορία.

Στο Μαρόκο, μια συλλογικότητα χωρίς τυπική ηγεσία με το όνομα Gen Z 212 — από τον τηλεφωνικό κωδικό της χώρας — βγήκε στους δρόμους ζητώντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και περισσότερες δαπάνες για υγεία και παιδεία. Στο Περού, οι διαμαρτυρίες για το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο πυροδότησαν ευρύτερες αντιδράσεις με αιτήματα κατά της αυξανόμενης ανασφάλειας και της διευρυμένης κυβερνητικής διαφθοράς. Στην Ινδονησία, διαδηλώσεις για τα προνόμια των βουλευτών και το υψηλό κόστος διαβίωσης οδήγησαν τον πρόεδρο σε ανασχηματισμό.

Το πιο αναγνωρίσιμο “Gen Z” κίνημα καθοδήγησε την αιματηρή εξέγερση στο Νεπάλ που κατέληξε στην παραίτηση του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο. Οι νέοι εκεί εμπνεύστηκαν από τις επιτυχημένες εξεγέρσεις στη Σρι Λάνκα (2022) και στο Μπαγκλαντές (2024).

Οι διαδηλωτές στη Μαδαγασκάρη δήλωσαν με τη σειρά τους πως παραδειγματίστηκαν από το Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν λόγω των συχνών διακοπών ρεύματος και νερού, αλλά εξελίχθηκαν σε μαζική απαίτηση παραίτησης της κυβέρνησης. Τελικά, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την εξουσία.

Ένα κοινό σύμβολο: Η πειρατική σημαία από το «One Piece»

Σε πολλές χώρες, ένα κοινό σύμβολο ξεχώρισε: η μαύρη σημαία με το χαμογελαστό κρανίο με ψάθινο καπέλο — η σημαία των Mugiwara από το ιαπωνικό manga “One Piece”, όπου μια ομάδα πειρατών μάχεται διεφθαρμένες κυβερνήσεις.

Η σημαία υψώθηκε στο Νεπάλ, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, το Μαρόκο και τη Μαδαγασκάρη και πιο πρόσφατα στο Περού, όπου ο 27χρονος διαδηλωτής Νταβίντ Ταφούρ δήλωσε:

«Δίνουμε την ίδια μάχη — απέναντι σε διεφθαρμένους αξιωματούχους, που στη δική μας περίπτωση είναι και δολοφόνοι», τόνισε, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε παρέμεινε στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2022, παρά τις περισσότερες από 500 διαδηλώσεις που είχαν ως συνέπεια το θάνατο 50 πολιτών.

«Στη δική μου περίπτωση, πρόκειται για οργή απέναντι στην κατάχρηση εξουσίας, τη διαφθορά, τους θανάτους», πρόσθεσε ο Ταφούρ, αναφερόμενος στη ραγδαία αύξηση δολοφονιών και εκβιασμών που μαστίζουν τη χώρα της Νότιας Αμερικής από το 2017, την ώρα που νέοι νόμοι έχουν αποδυναμώσει τις προσπάθειες καταπολέμησης του εγκλήματος.

Η Μπολουάρτε βρισκόταν για μήνες υπό έρευνα για σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας και της εμπλοκής της στη δολοφονική καταστολή διαδηλωτών το 2022. Την περασμένη εβδομάδα αντικαταστάθηκε από τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Χερί.

Ο Ταφούρ όμως τόνισε ότι αυτό δεν αρκεί.

«Η πρόεδρος είναι σύμμαχος του Κογκρέσου και πρέπει να φύγει», είπε.

Τα social media ως «όπλο» κινητοποίησης και αφύπνισης

Πολλά σημαντικά κινήματα του παρελθόντος, όπως το Occupy Wall Street το 2011, η Αραβική Άνοιξη την περίοδο 2010–2012 και η Επανάσταση της Ομπρέλας στο Χονγκ Κονγκ το 2014, είχαν επίσης νεανικό χαρακτήρα. Αν και σε εκείνες τις περιπτώσεις είχαν αξιοποιηθεί το διαδίκτυο και τα social media για μαζική κινητοποίηση, οι διαδηλωτές της «Gen Z» το ανεβάζουν σε εντελώς νέο επίπεδο.

«Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πανίσχυρα εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία δικτύων. Ωστόσο, τα πιο αποτελεσματικά κινήματα συνδυάζουν την ψηφιακή κινητοποίηση με την παραδοσιακή, φυσική οργάνωση — όπως βλέπουμε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις», δήλωσε ο Ντέιντελ από το Social Change Lab.

Λίγες ημέρες πριν από το ξέσπασμα των αιματηρών διαδηλώσεων στο Νεπάλ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των περισσότερων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, επειδή δεν είχαν συμμορφωθεί με μια προθεσμία εγγραφής. Πολλοί νέοι στο Νεπάλ θεώρησαν το μέτρο αυτό ως απόπειρα φίμωσής τους και άρχισαν να μπαίνουν στα social media μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), ώστε να μην εντοπίζονται.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν το TikTok, το Instagram και το X για να προβάλουν τις πολυτελείς ζωές των παιδιών πολιτικών, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς στο Νεπάλ, αλλά και για να ανακοινώνουν πορείες και τα σημεία συγκέντρωσης τους. Αργότερα, ορισμένοι στράφηκαν ακόμη και στην πλατφόρμα συνομιλίας για gamers, το Discord, για να προτείνουν ποιον θα έπρεπε να υποδείξουν ως προσωρινό ηγέτη της χώρας.

«Ό,τι κίνημα κι αν ξεσπάσει, είτε ενάντια στη διαφθορά είτε ενάντια στην αδικία, εξαπλώνεται μέσω των ψηφιακών μέσων. Το ίδιο συνέβη και στο Νεπάλ. Οι αλλαγές που ακολούθησαν μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z στο Νεπάλ διαδόθηκαν παγκόσμια μέσω των ψηφιακών πλατφορμών, επηρεάζοντας και άλλες χώρες», δήλωσε ο διαδηλωτής Γιούτζαν Ραζμπχαντάρι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ «αφύπνισαν» όχι μόνο τους νέους, αλλά και τις παλαιότερες γενιές.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε παγκόσμιοι πολίτες και ότι ο ψηφιακός χώρος μας συνδέει όλους, παίζοντας έναν πανίσχυρο ρόλο σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Ραζμπχαντάρι.