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Νέα ρεκόρ για τους δείκτες: Η Wall γιόρτασε την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ - Κίνας
Χρηματιστήρια
23:12 - 27 Οκτ 2025

Νέα ρεκόρ για τους δείκτες: Η Wall γιόρτασε την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ - Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 1% και έκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία του πάνω από τις 6.800 μονάδες, εν μέσω προσδοκιών για πιθανή εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Στον αντίποδα, ο χρυσός σημειώνει σημαντικές απώλειες. 

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν νέα ρεκόρ τη Δευτέρα, καθώς αξιωματούχοι των δύο χωρών επιχείρησαν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις του Σαββατοκύριακου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια συμφωνία μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ μέσα στην εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,23% στις 6.875,16 μονάδες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε 1,86% στις 23.637,46 μονάδες, με ώθηση από τις μετοχές της Nvidia και άλλων εταιρειών μικροτσίπ. Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο 337,47 μονάδων ή 0,71%, κλείνοντας στις 47.544,59 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες, μαζί με τον δείκτη Russell 2000 των μικρών κεφαλαιοποιήσεων, έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για τους δύο ηγέτες να συζητήσουν την Πέμπτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, από τη Σύνοδο της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει καθυστέρηση των περιορισμών της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, άρση των απειλούμενων δασμών 100% που είχε εξαγγείλει ο Τραμπ για την 1η Νοεμβρίου, καθώς και επανέναρξη των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας. Επίσης, αναμένεται λύση στη διαμάχη για το TikTok, με τις ΗΠΑ να εξασφαλίζουν συμφωνία για την εγχώρια έκδοση της εφαρμογής.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Σι και θα καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Οι τεχνολογικές μετοχές, και ειδικά οι κατασκευαστές μικροτσίπ, πρωταγωνίστησαν στο ράλι. Οι Nvidia και Broadcom σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, ενώ η Tesla ενισχύθηκε κατά 4,3%. Η Qualcomm εκτινάχθηκε κατά 11%, φθάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, μετά την ανακοίνωση νέων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, που τη φέρνουν σε ανταγωνισμό με την Nvidia και την AMD.

«Αν υπάρξει μια ευνοϊκή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τότε οι δύο μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι του κόσμου θα ξανασυνεργάζονται και αυτό θα ήταν εξαιρετικά θετικό σήμα για τις αγορές», δήλωσε στο CNBC ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της CFRA Research.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν αυτήν την εβδομάδα τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων Alphabet, Amazon, Apple, Meta και Microsoft, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να μειώσει το βασικό της επιτόκιο την Τετάρτη, μετά τα πιο ήπια από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Οι μικρές και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις διαπραγματεύονται με μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες· αν συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων και αποφύγουμε την ύφεση, θα τα πάνε εξαιρετικά», πρόσθεσε ο Στόβαλ.

Οι αμερικανικές αγορές προέρχονται από μια ισχυρή εβδομάδα ανόδου, με όλους τους βασικούς δείκτες να έχουν κλείσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Παρασκευή.

Σημαντική υποχώρηση για τον χρυσό

Νέο γύρο sell-off σημείωσε ο χρυσός, καθώς οι ελπίδες γύρω από τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας (που διαδέχονται το τελευταίο διάστημα αβεβαιότητας) έστρεψαν του επενδυτές στις μετοχές.

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε βουτιά κοντά στο 3,4%, διολισθαίνοντας κάτω από τα 4.000 δολάρια, στα 3.970,81 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χρυσός είχε φθάσει στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών ανησυχιών αλλά και των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων, ενώ έκτοτε έχει υποχωρήσει πάνω από 5%.

Πετρέλαιο: Μικρές απώλειες με το βλέμμα στον OPEC+

Ήπια πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο OPEC+ σχεδιάζει να αυξήσει εκ νέου την παραγωγή. Το Brent υποχώρησε 32 σεντς ή σχεδόν 0,5%, στα 65,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έχασε 19 σεντς ή 0,3% φθάνοντας στα 61,31 δολάρια. Οι τιμές γνώριζαν απώλειες 1% στην αρχή της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters, οκτώ χώρες του OPEC+ τείνουν προς μια ακόμη μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Δεκέμβριο.

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