Υποχωρεί η Wall Street – Στο επίκεντρο η νομιμότητα δασμών και οι μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι μετοχές της Wall Street σημειώνουν πτωτικές τάσεις την Πέμπτη (6/1!), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι μετοχές στον συγκεκριμένο χώρο φτάνουν σε εξωφρενικές αποτιμήσεις. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο άκουσε επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,22% στις 47.209,20 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,16% στις 6.785,96 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,29% στις 23.435,19 μονάδες.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία, ο Οκτώβριος σημείωσε σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων απολύσεων. Οι περικοπές θέσεων εργασίας για τον μήνα ανήλθαν σε 153.074, σημειώνοντας αύξηση 183% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και 175% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σύμφωνα με την Challenger, Gray & Christmas. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για Οκτώβριο τα τελευταία 22 χρόνια. Επιπλέον, το 2025 είναι η χειρότερη χρονιά για απολύσεις από το 2009.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, οι μετοχές της Nvidia κινούνται οριακά υψηλότερα. Ωστόσο, η Qualcomm υποχωρεί περισσότερο από 2%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου καλύτερα από τις προσδοκίες.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ολοένα και περισσότερο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, μετά τις εκφρασμένες επιφυλάξεις των δικαστών σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών. Μια πιθανή απόφαση υπέρ αυτής της θέσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρση των δασμών, πιέζοντας προς τα πάνω τις μετοχές.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν επίσης αρχίσει να ανακάμπτουν από τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις που προέκυψαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα ακόμη πιθανό όφελος για τους βασικούς δείκτες.

Υπενθυμίζεται ότι η Advanced Micro Devices έκλεισε με άνοδο άνω του 2% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου καλύτερων από τις προσδοκίες. Η απόδοση αυτή ενίσχυσε και άλλες μετοχές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Broadcom και η Micron Technology, που ενισχύθηκαν κατά 2% και 9% αντίστοιχα μέσα στη μέρα. Η Oracle επίσης ανέκτησε κάποιες πρόσφατες απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η ανάκαμψη των μετοχών AI βοήθησε την αγορά να ανακάμψει την Τετάρτη, μετά από μια αδύναμη έναρξη της εβδομάδας, με όλους τους βασικούς δείκτες των ΗΠΑ να εμφανίζουν απώλειες από την αρχή της εβδομάδας.