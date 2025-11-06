Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη (6/11), με τους περισσότερους κλάδους και κύριες αγορές σε αρνητικό έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,7%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με ζημιές 1,27% στις 23.744,24 μονάδες, ο βρετανικός FTSE κινήθηκε πτωτικά κατά 0,42% στις 9735,78 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,42% στις 9.735,78 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 0,85% στις 43.068,69 μονάδες, ο ισπανικός MIB σημείωσε άνοδο 0,13% στις 16.120,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI βυθίστηκε κατά 1,26% στις 8.376,71 μονάδες.

Εταιρικά αποτελέσματα

AstraZeneca:

Η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10% σε σταθερό νόμισμα. Η διοίκηση διατήρησε τις προβλέψεις για το έτος, επικαλούμενη προκλήσεις σε Κίνα και Λατινική Αμερική. Οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά 3,1%.

Ο CEO Pascal Soriot δήλωσε ότι η εταιρεία «επέλεξε να είναι προσεκτική» ώστε να μπορέσει να «υπεραποδώσει» αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Rheinmetall:

Η γερμανική αμυντική βιομηχανία κατέγραψε αύξηση λειτουργικού κέρδους σχεδόν 20%, με πωλήσεις στα 2,78 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερες των εκτιμήσεων. Οι πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών αυξήθηκαν σημαντικά λόγω παραγγελιών από το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία. Οι μετοχές έκλεισαν οριακά ανοδικά (+0,1%).

DHL:

Η εταιρεία logistics εμφάνισε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, αν και σημείωσε κάμψη όγκου συναλλαγών στις ΗΠΑ. Οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο 8,6%.

Commerzbank:

Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε πτώση καθαρού κέρδους 7,9% λόγω φορολογικού παράγοντα, αλλά αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις για καθαρά έσοδα τόκων (8,2 δισ. ευρώ από 8 δισ.). Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 2%.

Diageo:

Η βρετανική εταιρεία ποτών περιέκοψε τις προβλέψεις της για το έτος, επικαλούμενη αδυναμία στις αγορές Κίνας και ΗΠΑ. Οι μετοχές υποχώρησαν 6,5%.

Κεντρικές τράπεζες

Η Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 4%, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας άφησε επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων υποχώρησαν, με το δεκαετές gilt να διαμορφώνεται γύρω στο 4,44%.