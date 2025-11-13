23:39 - 13 Νοε 2025

«Μάτωσε» το ταμπλό της Wall: Bουτιά 800 μονάδων για τον Dow, βυθίστηκε ο Nasdaq

Οι μετοχές «βυθίστηκαν» την Πέμπτη 13/11, με τους τρεις βασικούς δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου να διανύουν την χειρότερη μέρα από τις 10 Οκτωβρίου. 

Ο τεχνολογικός κλάδος δέχθηκε για ακόμα μία ημέρα έντονες πιέσεις, ενώ, παράλληλα, οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 797,60 μονάδες, ή 1,65% κλείνοντας στις 47.457,22 μονάδες, απομακρυνόμενος από τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης συνεδρίασης, πραγματοποιώντας την χειρότερη συνεδρία του από τις 10 Οκτωβρίου. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,66% στις 6.737,49 μονάδες, με σημαντικές απώλειες στον κλάδο των επικοινωνιακών υπηρεσιών - κυρίως λόγω της Disney, η οποία έπεσε 7% μετά από μικτά αποτελέσματα στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο - καθώς και στον κλάδο της τεχνολογίας. Όσον αφορά τον Nasdaq Composite, και αυτός βυθίστηκε χάνοντας 2,29% και κλείνοντας στις 22.870,355 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες, καθώς και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, κατέγραψαν τη χειρότερη ημέρα τους από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι επενδυτές συνέχισαν να ρευστοποιούν μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, ειδικά όσων συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, λόγω ανησυχιών για υπερβολικές αποτιμήσεις. Αν και ο Nasdaq ξεκίνησε δυναμικά την εβδομάδα, μέχρι την Πέμπτη κατευθυνόταν προς τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, πιεζόμενος από βαριά χαρτιά όπως Nvidia, Broadcom και Alphabet.

«Μου φαίνεται σαν μια φυσιολογική φάση συσσώρευσης», δήλωσε στο CNBC ο Ron Albahary, επικεφαλής επενδύσεων στη Laird Norton Wealth Management, χαρακτηρίζοντας την πτώση «υγιή». «Μέρος της αφήγησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι κάποια στιγμή όλες αυτές οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αρχίσουν να αποδίδουν στον πραγματικό κόσμο. Αν δούμε την υγεία, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία να επωφελούνται, τότε ενισχύεται η γενική εικόνα ότι οι επενδύσεις στην AI θα αυξήσουν την παραγωγικότητα παντού».

Παράλληλα, η ξαφνική αλλαγή στις προσδοκίες περί μειώσεων επιτοκίων επιβάρυνε περαιτέρω τις μετοχές. Οι αγορές τιμολογούσαν πλέον περίπου 52% πιθανότητα ότι η Federal Reserve θα μειώσει κατά 0,25% το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από το 62,9% της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η κεντρική τράπεζα είχε μείνει ουσιαστικά «τυφλή» εξαιτίας της μεγαλύτερης κυβερνητικής παύσης λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς στερήθηκε κρίσιμες οικονομικές αναφορές, όπως τα στοιχεία για την απασχόληση Οκτωβρίου και τον πληθωρισμό. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι αυτές οι εκθέσεις μπορεί τελικά να μη δημοσιευτούν ποτέ και ότι το shutdown θα μπορούσε να μειώσει την οικονομική ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου έως και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, ωστόσο, θεωρούν ότι ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα είναι μικρός.

Το παρατεταμένο shutdown, που κράτησε πάνω από έξι εβδομάδες, έληξε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Το μέτρο, το οποίο είχε εγκριθεί νωρίτερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, χρηματοδοτεί τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες έως τα τέλη Ιανουαρίου.

«Αν και πάντα περιμέναμε ότι πολλά από τα στοιχεία που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του shutdown θα παραμείνουν “σκοτεινά”, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα μοιάζουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση όταν επανέλθουν», δήλωσε η Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικής της BMO Private Wealth. «Δεν θα εκπλαγούμε αν δούμε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ξαναμπαίνουν σε λειτουργία οι κρατικοί μηχανισμοί και η παραγωγή οικονομικών δεδομένων».

Μικρά κέρδη για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου εμφάνισαν ανοδική πορεία την Πέμπτη, παρά τις ανησυχίες στην αγορά αναφορικά με την αύξηση των αποθεμάτων που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε τάσεις υπερπροσφοράς.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύθηκαν κατά 0,45% στα 62,69 δολάρια το βαρέλι, αφού είχαν υποχωρήσει την προηγούμενη μέρα (12/11). Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε ελαφριά κατά 0,34% στα 58,70 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 23:49
