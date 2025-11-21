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Ράλι ανακούφισης στη Wall: Οι δηλώσεις Γουίλιαμς (Fed) «άναψαν» φωτιά στους δείκτες
Χρηματιστήρια
23:20 - 21 Νοε 2025

Ράλι ανακούφισης στη Wall: Οι δηλώσεις Γουίλιαμς (Fed) «άναψαν» φωτιά στους δείκτες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow Jones έκλεισε περίπου 500 μονάδες υψηλότερα την Παρασκευή 21/11, σε μια μεγάλη ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων ημερών, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 493,15 μονάδες ή 1,08%, κλείνοντας στις 46.245,41 μονάδες. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,88% στις 22.273,08 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,98%, κλείνοντας στις 6.602,99 μονάδες.

Ο Γουίλιαμς δήλωσε σε ομιλία του στο Σαντιάγο της Χιλής: «Θεωρώ ότι η νομισματική πολιτική παραμένει ελαφρώς περιοριστική, αν και λιγότερο από πριν τις πρόσφατες κινήσεις μας. Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή στο στόχο των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον, ώστε η πολιτική να κινηθεί πιο κοντά στο ουδέτερο εύρος».

Οι δηλώσεις αυτές έστειλαν μήνυμα στους επενδυτές ότι η Fed πιθανότατα θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, οδηγώντας τους traders να αυξήσουν τις προβλέψεις για νέα μείωση, την τρίτη μέσα στο 2025. Τα futures στα επιτόκια της Fed αποτιμούν πλέον πιθανότητα 70% για μείωση κατά 0,25%, έναντι λιγότερο από 40% την προηγούμενη μέρα.

Μετοχές που επωφελούνται από χαμηλότερα επιτόκια, όπως Home Depot, Starbucks και McDonald's, ηγήθηκαν της ανόδου, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι μια πιο χαλαρή πολιτική θα στηρίξει την καταναλωτική δαπάνη και θα δικαιολογήσει υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

«Πιστεύουμε ότι σίγουρα πρέπει να γίνει μια μείωση», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ, ιδρυτής και CEO της Infrastructure Capital Advisors. «Θα εξαρτηθεί από την επόμενη έκθεση για την απασχόληση. Θα πρέπει να είναι αρκετά αδύναμη για να πείσει την αγορά».

Η ανάκαμψη της Παρασκευής ήρθε μετά τη σφοδρή ανατροπή της Πέμπτης, όπου ο Dow αρχικά είχε ενισχυθεί πάνω από 700 μονάδες χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia, αλλά στη συνέχεια βούλιαξε καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν πως η Fed ίσως δεν προχωρήσει τελικά σε μείωση. Η μετοχή της Nvidia έκλεισε με πτώση άνω του 3%.

Παρά τη σημερινή άνοδο, οι μεγάλοι δείκτες εξακολουθούν να κατευθύνονται προς βαριές εβδομαδιαίες απώλειες: ο S&P 500 και ο Dow υποχωρούν σχεδόν 2% στην εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει χάσει 2,7%.

Ο Χάτφιλντ σχολίασε ότι οι πιέσεις των τελευταίων ημερών αποτελούν «μια φυσιολογική, εποχική διόρθωση αποτιμήσεων μετά την περίοδο αποτελεσμάτων», προσθέτοντας ότι «το πιο 'φουσκωμένο' κομμάτι της αγοράς καταστρέφεται».

Σε αυτό το "χτύπημα" περιλαμβάνεται και το bitcoin, το οποίο έπεσε πάνω από 2% την Παρασκευή, επιτείνοντας τις απώλειες της εβδομάδας σε πάνω από 10%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

«Το μόνο πραγματικό ερώτημα», κατέληξε ο Χάτφιλντ, «είναι: πού θα σταθεροποιηθεί η αγορά;»

Μεγάλες ημερήσιες και εβδομαδιαίες απώλειες για το πετρέλαιο

Σε αρνητικό έδαφος τερμάτισαν οι τιμές του πετρελαίου, την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 2%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα καθώς οι ΗΠΑ πίεσαν για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας που θα μπορούσε να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τα επιτόκια των ΗΠΑ περιόρισε την προθυμία των επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους.

Το Brent υποχώρησε 1,05 δολάρια, ή 1,7%, στα 62,33 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 1,17 δολάρια, ή 2,0%, στα 57,83 δολάρια. Αυτό οδήγησε και τους δύο δείκτες αναφοράς του αργού σε πτώση άνω του 3% για την εβδομάδα και σε πορεία για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 21 Οκτωβρίου.

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