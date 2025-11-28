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Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια
20:27 - 28 Νοε 2025

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street επέστρεψε την Παρασκευή (28/11) από την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών για μια συντομευμένη συνεδρίαση (ημιαργία) με όλους τους βασικούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nasdaq Composite ανέβηκε την Παρασκευή κατά 0,65% στις 23.365,69 μονάδες, οδηγώντας τον σε πέμπτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 κέρδισε 0,54& στις 6.849,09 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average ενισχήθηκε 0,61% στις 47.716,42 μονάδες.

«Η διάθεση έχει επιστρέψει σε λίγο πιο “risk-on” σενάριο, καθώς η αγορά πλέον είναι κατά 80% έως 85% βέβαιη ότι θα έχουμε μια μείωση επιτοκίων από την [Ομοσπονδιακή Τράπεζα] σε λίγες μόνο εβδομάδες», δήλωσε ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management.

Επισημαίνεται ότι μια μείωση επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από τη Fed τον Δεκέμβριο θα σήμαινε την τρίτη συνεχόμενη μείωση της κεντρικής τράπεζας μετά τις συναντήσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οι traders έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις προσδοκίες τους για χαμηλότερα επιτόκια μετά την δήλωση του Προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι υπάρχει περιθώριο για «πρόσθετη προσαρμογή στο εύρος στόχου για το ομοσπονδιακό επιτόκιο βραχυπρόθεσμα».

«Απλώς επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε σε μια τάση χαλάρωσης και ότι αυτή θα συνεχιστεί και μέσα στο νέο έτος», συνέχισε ο Mulberry.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή είναι η τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Μια πτώση στις μετοχές τεχνολογίας έχει επιβαρύνει τους κύριους δείκτες αυτόν τον μήνα, καθώς υπήρχαν αμφιβολίες γύρω από τη μελλοντική κερδοφορία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Nasdaq υποχώρησε σχεδόν 2% μέσα στον μήνα, στο δρόμο να τερματίσει μια επταμηνιαία άνοδο. Ο S&P 500 και ο Dow κινήθηκαν υψηλότερα χάρη κυρίως στα κέρδη αυτής της εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι την τρέχουσα εβδομάδα, ο Dow αναμένεται κλείσει με συνολική άνοδο πάνω από 3%. Ο S&P 500 είναι επίσης υψηλότερα κατά περισσότερα από 3%, ενώ ο Nasdaq Composite έχει αυξηθεί κατά πάνω από 4%.

Άνοδος για πετρέλαιο και χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,57% στα 63,23 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού WTI σημείωσε επίσης σημαντικά κέρδη 1,45% στα 59,50 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,18% στα 4.251,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 20:54
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